Hatalmas tűz volt Tatán: három melléképület és egy ház is megégett - Fotó!

A száraz fű égett Tatán, Újhegy városrészében, a Zsellér dűlő környékén kedd délután. A tűz három melléképületet érintett, illetve egy ingatlan ereszének alja is megégett. A lángokat végül délután 17 óra előtt sikerült megfékezni.
Tűz ütött ki Tatán, Újhegy városrészében, a Zsellér dűlő környékén, kedd délután. A Kemma azt írja, ekkor a száraz fű égett, a lángok pedig több épületbe is belekaptak. A tűzesetről nemrég friss fotókat és információkat közölt a katasztrófavédelem.
Több tűzoltóegység is kiérkezett, miután tűz ütött ki Tatán kedd délután
A vármegyei katasztrófavédelem beszámolója szerint három melléképületet érintett a tűz, illetve egy ingatlan ereszének alja is megégett. A lángokat végül a tatabányai, komáromi és nyergesújfalui hivatásos, valamint az agostyáni és a tatabányai 4x4 önkéntes tűzoltók oltották el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával délután 17 óra előtt.
A helyszínen készült további fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
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Mindeközben Szarvas határában is tűz ütött ki szerdán, kora délután. A katasztrófavédelem szerint az aljnövényzet és egy erdős terület gyulladt ki az Ipartelep utca közelében. A tűz nagy területet érintett és lakóházakat is veszélyeztetett, amelyet a szarvasi, a szentesi, az orosházi, a mezőtúri és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók egy szarvasi és egy békéscsabai vízszállító jármű támogatásával oltottak. A tűz eloltását követően a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Makhajda Bence az MTI-nek elmondta, a tűzoltók a még izzó gócpontokat számolják fel. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor, lakóingatlanban anyagi kár nem keletkezett. A tűz keletkezésének okait vizsgálják.