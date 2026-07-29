Hatalmas tűz volt Tatán: három melléképület és egy ház is megégett - Fotó!

Tűz ütött ki Tatán, Újhegy városrészében, a Zsellér dűlő környékén, kedd délután. A Kemma azt írja, ekkor a száraz fű égett, a lángok pedig több épületbe is belekaptak. A tűzesetről nemrég friss fotókat és információkat közölt a katasztrófavédelem.

Több tűzoltóegység is kiérkezett, miután tűz ütött ki Tatán kedd délután / Fotó: Tatabányai 4X4 önkéntes tűzoltó egyesület, Benke István Roland tűzoltó százados, Körtvélyfáy Dina tűzoltó főhadnagy / Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Több tűzoltóegység is kiérkezett, miután tűz ütött ki Tatán kedd délután

A vármegyei katasztrófavédelem beszámolója szerint három melléképületet érintett a tűz, illetve egy ingatlan ereszének alja is megégett. A lángokat végül a tatabányai, komáromi és nyergesújfalui hivatásos, valamint az agostyáni és a tatabányai 4x4 önkéntes tűzoltók oltották el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával délután 17 óra előtt.

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