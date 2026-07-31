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tűz

Pusztító tűz a XI. kerületben: több hétvégi ház is lángra kapott

1 órája
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Tűz pusztít péntek délután Budapest XI. kerületében, a Kakukkhegyi úton, ahol több épület is ég. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén, miközben további egységek is a helyszínre tartanak.
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tűzBudapesttűzoltók

Több épület ég a főváros XI. kerületében, a Kakukkhegyi úton - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján péntek délután. Nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén. 

Hatalmas tűz ütött ki a XI. kerületben, több hétvégi ház is lángra kapott
Hatalmas tűz ütött ki a XI. kerületben, több hétvégi ház is lángra kapott (A kép illusztráció.)
Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Hatalmas tűz ütött ki a XI. kerületben, több hétvégi ház is lángra kapott

A fővárosi hivatásos tűzoltó dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak - írták.

Az MTI úgy tudja, hogy az aljnövényzet gyulladt ki, majd a lángok a területen található hétvégi házakat is elérték.

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