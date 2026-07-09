Tűzijáték okozott lakástüzet, a balesetben meghalt egy hétéves kisfiú

Egy tűzijáték miatt keletkezett lakástűzben meghalt egy hétéves kisfiú az észak-karolinai Dunn városában, az Egyesült Államokban. A hatóságok szerint a tragédiát egy szomszéd által fellőtt illegális pirotechnikai eszköz okozta.

Biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tűzijáték egyik eleme a lakás felé repült (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset július 4-én, helyi idő szerint nem sokkal 23 óra előtt történt – számolt be róla a Daily Mail.

Hogyan okozott tüzet a tűzijáték?

A nyomozás szerint a pirotechnikai eszközt a 35 éves Brittany Armstrong működtette. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberöléssel, épületek felgyújtásával és pirotechnikai eszközök jogellenes birtoklásával vádolta meg.

A gyanúsított a tragédia után elhagyta Dunn városát, három nappal később azonban egy szállodában elfogták. Jelenleg 75 ezer dollár óvadék ellenében tartják őrizetben, következő bírósági meghallgatását július 28-ra tűzték ki.

A rendőrség közlése szerint a tüzet egy úgynevezett „cake” típusú tűzijáték okozta, amely több egymáshoz kapcsolt pirotechnikai töltetet indít el egyetlen gyújtózsinór meggyújtásával. A rendőrfőnök szerint az eszköz nem volt megfelelően rögzítve, ezért az egyik lövedék irányíthatatlanul a lakás ablaka felé repült.

A tűz összesen négy lakást rongált meg, 13 ember kényszerült elhagyni otthonát. A károsult családoknak a Vöröskereszt nyújt segítséget.