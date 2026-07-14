Füst egy vonat a Keleti pályaudvarnál, azonnal riasztották a tűzoltókat

Füstölő vonat miatt riasztották a tűzoltókat Budapesten. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy motorvonat hűtőberendezése füstölt a budapesti Keleti pályaudvaron, a főépületben, az esethez pedig a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Füstölő vonathoz riasztották a tűzoltókat a fővárosban / Fotó: Gé

Füstölő vonathoz riasztották a tűzoltókat a fővárosban

Kiderült az is, hogy a szerelvényt nagyjából négyszáz utas hagyta el, még azelőtt, hogy a tűzoltók kiérkeztek a helyszínre. A történtek után a Mávinform a közösségi oldalán bejelentette, a Keleti pályaudvar néhány vágányát érintő átmeneti korlátozás miatt pár vonat késéssel közlekedik vagy kimarad.

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Eközben Bősárkányban is történt egy incidens: itt azután riasztották a tűzoltókat, miután egy teherautó nekihajtott egy óvoda gázórájának a Rákóczi utcában. Az ütközés következtében megsérült a vezeték, és nagy mennyiségben ömlött a gáz. A további részleteket ITT lehet elolvasni!