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baleset

Kerítésnek csapódott egy autó Nyíradonyban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Jókor volt jó helyen egy szabadnapos tűzoltó, aki még bajtársai kiérkezése előtt tudott segíteni egy balesetnél. Kedden Nyíradonyban egy autó a kerítésnek csapódott, de a sofőr szerencséjére közel volt a segítség.
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balesettűzoltóütközés

Hatalmas csattanás rázta meg Nyíradonyt tegnap, egy autó a Széchenyi utcában kerítésnek csapódott. A sofőr szerencséjére egy szabadnapos tűzoltó épp arra járt, így azonnal tudott neki segíteni.

Jókor volt jó helyen a szabadnapos tűzoltó
Jókor volt jó helyen a szabadnapos tűzoltó. Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Jókor volt jó helyen a szabadnapos tűzoltó

A balesetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán számoltak be, bejegyzésük szerint a kerítésnek ütközött autót egy szabadnapos tűzoltó, Kujbus Ferenc áramtalanította.

Kujbus Ferenc tűzoltó törzsőrmester a nyíradonyi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka. Ahogy mondta, ő „csak” jókor volt jó helyen, és bár nem volt szolgálatban, tette, amit kellett. Igen, egy tűzoltó minden helyzetben tűzoltó

- írta a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a törzsőrmester még a város hivatásos tűzoltói előtt ért a helyszínre.

Az autóban utazó sofőrt mentővel szállították kórházba.

 

 

 

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