Kerítésnek csapódott egy autó Nyíradonyban

Hatalmas csattanás rázta meg Nyíradonyt tegnap, egy autó a Széchenyi utcában kerítésnek csapódott. A sofőr szerencséjére egy szabadnapos tűzoltó épp arra járt, így azonnal tudott neki segíteni.
Jókor volt jó helyen a szabadnapos tűzoltó
A balesetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán számoltak be, bejegyzésük szerint a kerítésnek ütközött autót egy szabadnapos tűzoltó, Kujbus Ferenc áramtalanította.
Kujbus Ferenc tűzoltó törzsőrmester a nyíradonyi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka. Ahogy mondta, ő „csak” jókor volt jó helyen, és bár nem volt szolgálatban, tette, amit kellett. Igen, egy tűzoltó minden helyzetben tűzoltó
- írta a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a törzsőrmester még a város hivatásos tűzoltói előtt ért a helyszínre.
Az autóban utazó sofőrt mentővel szállították kórházba.