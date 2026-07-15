Kerítésnek csapódott egy autó Nyíradonyban

Hatalmas csattanás rázta meg Nyíradonyt tegnap, egy autó a Széchenyi utcában kerítésnek csapódott. A sofőr szerencséjére egy szabadnapos tűzoltó épp arra járt, így azonnal tudott neki segíteni.

Jókor volt jó helyen a szabadnapos tűzoltó. Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Jókor volt jó helyen a szabadnapos tűzoltó

A balesetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán számoltak be, bejegyzésük szerint a kerítésnek ütközött autót egy szabadnapos tűzoltó, Kujbus Ferenc áramtalanította.

Kujbus Ferenc tűzoltó törzsőrmester a nyíradonyi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka. Ahogy mondta, ő „csak” jókor volt jó helyen, és bár nem volt szolgálatban, tette, amit kellett. Igen, egy tűzoltó minden helyzetben tűzoltó

- írta a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a törzsőrmester még a város hivatásos tűzoltói előtt ért a helyszínre.

Az autóban utazó sofőrt mentővel szállították kórházba.