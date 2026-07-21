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Újbuda

Kritikus a közbiztonsági helyzet Újbudán, Magyar Péterhez fordult a polgármester

20 perce
Olvasási idő: 17 perc
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A fővárosi kerületek baloldali polgármesterei az elmúlt évek látványosan romló közbiztonsági helyzetét igyekeznek ugyan az előző kormány nyakába varrni, az igazság viszont az, hogy éppen az ő struccpolitikájuk, valamint a drogokkal szembeni elnéző attitűdjük vezetett idáig. A budapesti polgároknak azonban elegük lett abból, hogy utcáikat, tereiket, parkjaikat elözönlötték a hajléktalanok, a kábítószer-használók és a bűnözők. Nincs ez másként Újbudán sem.
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Újbudalászló imreKelenföld vasútállomásbűnözésetele plazaKelenföldFacebookÚjbuda Önkormányzata

A fővárosiak, de még a vidéken élők legtöbbje is úgy véli, hogy míg a pesti oldalon, főként a belvárosi részeken gyalázatos a közbiztonság, addig Buda maga a béke és a nyugalom helyszíne. Ezért volt különösen felkavaró, amikor 2023. január 12-én Újbudán, a Lecke utcában egy zavartan viselkedő, kábítószer hatása alatt álló férfi megkéselt három rendőrt. Egyiküket, a 29 éves Baumann Péter főtörzsőrmestert szívtájon érte a szúrás, és bár a kiérkező mentők mindent megtettek, hogy megmentsék, kórházba szállítása után belehalt súlyos sérülésébe. A gyalogosan menekülő támadót a rendőrök üldözni kezdték, ám többszöri felszólítás, valamint figyelmeztető lövés ellenére sem állt meg. Végül akkor adta meg magát, amikor a rendőrök egy közeli villamosmegállóban lábon lőtték.

2023. január 12-én Újbudán, ebben a Lecke utcai társasházban késelték halálra a fiatal rendőrt
Újbudán, ebben a Lecke utcai társasházban késelték halálra 2023. január 12-én a fiatal rendőrt (Fotó: Polyák Attila)

Elszabadult a pokol Újbudán

Azóta a főváros XI. kerülete már rendszeresen szerepel a bűnügyi tudósításokban. Az év elején arról szóltak a hírek, hogy hajléktalanok költöztek a kelenföldi panelházak tetejére. A hívatlan vendégek nemcsak behatoltak a társasházakba, hanem sátrakkal és matracokkal be is rendezkedtek a háztetőkön.

A fedél nélküliek, valamint a vidéki mélyszegénységből érkezők inváziója miatt egyre elviselhetetlenebb helyzet alakult ki Újbudán. Két éve arról írtunk, hogy kegyetlen állapotok uralkodnak a Kosztolányi Dezső térnél és a Feneketlen-tó környékén, ahol részeg és bódult, a járókelőket agresszívan vegzáló, a közterületeket nyilvános vécének használó egyének bukkantak fel nagy számban. Később hasonló, a helyiek életét megkeserítő panaszok érkeztek a Bikás park környékéről és Őrmezőről is.

Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Emlékezetes, hatalmas erőkkel vonult ki rendőrség és a Terrorelhárítási Központ idén április 25-én reggel egy Etele úti társasházhoz, ahol a saját lakásában ejtette foglyul barátnőjét egy késsel felfegyverkezett fiatal férfi, aki azzal fenyegetőzött, hogy végez kedvesével. A hosszúra nyúlt túszdráma végén a nőnek sikerült épségben kijutnia az épületből, a támadót elfogták, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Betelt a pohár, nem tűrnek tovább a lakók

Az Újbudát jellemző áldatlan állapotok, valamint az önkormányzat nemtörődömsége egyre hevesebb indulatokat váltottak ki a kerületben élőkből. Nagyjából egy éve létezik a Kelenföld – A nyolcas körzet elnevezésű, nyilvános Facebook-csoport, amelyet fiatal lokálpatrióták hoztak létre, és kezdetben állatvédelemmel foglalkozott.

– Aztán az élet úgy hozta, hogy hamar átalakult közrendvédelemmel foglalkozó csoporttá. A tagok ugyanis itt reagáltak azokra az Újbudán felmerülő közbiztonsági problémákra, amelyekkel sem a rendőrség, sem a közterület-felügyelők, sem más rendvédelmi szervek nem foglalkoztak kellő súllyal – árulta el az Origónak Kovács Tamás, az oldal adminisztrátora.

A 46 éves férfi arra is vállalkozott, hogy körbekalauzolja lapunkat a kerület közbiztonsági szempontból legneuralgikusabb helyszínein. Elmondása szerint

a legtöbb gondot itt is az agresszív vagy éppen öntudatlanul fetrengő szerhasználók okozzák, de gyakoriak az utcai és a bolti lopások, a rablások, betörések, nőket és kislányokat érő molesztálások, verekedések és késelések.

Habár hétfőn kora reggel Kelenföldön a rendőrök már elfogtak egy fiatalokból álló bandát, akik egy pékségben fosztogattak, délelőtti sétánk során

  • sem az Allee bevásárlóközpont előtt,
  • sem a Móricz Zsigmond körtéren,
  • sem a Bikás parkban

nem találkoztunk komolyabb rendbontással, ami Tamás szerint csak annak köszönhető, hogy mostanában járőröztek a rendőrök. A csibészek az egyenruha láttán meghúzzák magukat valahol, és majd akkor szivárognak vissza, ha újból tiszta a levegő.

Kelenföld vasútállomásnál azonban már belefutottunk két idősebb asszonyba, akik a jegypénztárak előtt állva vonatjegyet kínáltak megvételre. Mint megtudtuk, ők a „Nincs pénzem hazautazni, kérek egy kis pénzt jegyre” típusú trükk továbbfejlesztett változatával élnek. A kedves arcú, gurulós bevásárlókocsival (úgynevezett banyatankkal) felszerelkezett nénik nem alamizsnáért könyörögnek, inkább menetjegyeket vásároltatnak maguknak a gyanútlan sorban állókkal, amit aztán más utazóknak értékesítenek, vagy egyszerűen visszaváltatnak egy másik ablaknál. Kicsit távolabb feltűnt a magát az „aluljáró urának” nevező férfi is, aki álsegélyszervezetek nevében gyűjt kamu adományokat, állítása szerint rákbeteg gyerekek számára.

XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
A jelek szerint jól jövedelmez a jótékonysági gyűjtésnek álcázott agresszív kéregetés (Fotó: Origo)

Rendőrőrs nélkül alakították ki az új városközpontot

Kovács Tamás szerint éppen ez az új városközpont lett a legproblémásabb kerületrész, mivel van itt pályaudvar, helyközi és távolsági busz, valamint villamos végállomás, metrómegálló és persze Buda legnagyobb bevásárlóközpontja, az Etele Pláza. Egyvalami nincs, mégpedig rendőrőrs.

– Pedig a lakossági nyomás hatására a polgármester kezdeményezte a belügyminiszternél a felállítását, de azóta sem lett belőle semmi – tette hozzá.

Fotó: MG/Mediaworks

A mára közel 23 ezer követővel rendelkező, több milliós megtekintést elérő Facebook-csoport kezelője arról is beszélt, hogy Újbudán számos olyan közösségimédia-csoport létezik, amelyek baloldali képviselőkhöz vagy pártokhoz köthetők, és amelyek éveken keresztül negligálták a kerületet negatívan érintő híreket, történéseket.

Saját sikerük titkát is abban látja, hogy az embereknek elegük lett belőle, hogy ezek a platformok egyszerűen tudomást sem vettek a negatív tendenciákról, és

tiltották a rohamosan romló közállapotokkal kapcsolatos bejegyzéseket, kommenteket.

Információi szerint ezt az adminok azzal indokolták, hogy az ilyen hírek kedvezőtlenül befolyásolják a kerületi lakásárakat, ami komoly bevételkiesést okoz az Újbudán jelenleg is több ezer lakóingatlant építő kivitelezőknek.

Egyre többen vannak a „flakonozók” is, akik a betétdíjas palackok visszaváltásából próbálnak megélni Fotó: MG/Mediaworks

Tízezer aláírással akarnak nyomást gyakorolni a városvezetésre

Tamás büszke arra, hogy már több helyi önkormányzati képviselő csatlakozott a Kelenföld – A nyolcas körzet csoporthoz, amely egy ideje ott van a testületi üléseken, sőt, be is számolnak az ott elhangzottakról, illetve a meghozott döntésekről. Tájékoztatása szerint egy hónapja Elég volt! Biztonságos utcákat és parkokat akarunk a XI. kerületben! címmel petíciót indítottak, amelynek címzettje László Imre polgármester.

Félünk és elegünk van! Követeljük, hogy Önök, mint megválasztott képviselőink képviseljék az itt élő adófizetők jogait és akaratát. Újbudán mindennapossá váltak a normális együttélés szabályait nélkülöző állapotok. Szociális problémákon túl nyílt bűnözésről, garázdaságról beszélünk. A lakosok mindennapos tapasztalatai, rendőrségi és mentőszolgálati bejelentések bizonyítják, hogy a kerületet elárasztották az erőszakos egyének

– írják a szervezők, akik legalább tízezer aláírást szeretnének összegyűjteni, és konkrét kerületi bűneseteket, valamint megoldási javaslatokat is felsorolnak a petícióban.

A tősgyökeres kelenföldi Kovács Tamás, aki főállásban utánpótlás sportvezetőként és állatvédőként tevékenykedik, szabadidejében pedig polgárőrként tesz a közrend helyreállításáért, elsőként portálunkkal közölte, hogy a következő önkormányzati választáson függetlenként megméretteti magát a nyolcas körzetben képviselőjelöltként.

Kovács Tamás szerint az önkormányzatokban nem a pártpolitika, hanem a lakosság érdekeit kéne képviselni (Fotó: Origo)

Magyar Péter is kapott levelet a polgármestertől

Az Origo megkérdezte, hogy milyen lépéseket, intézkedéseket tett vagy tervez tenni Újbuda önkormányzata a helyzet orvoslása érdekében. Válaszukban azt írták, a kerület jelentős forrásokkal támogatja a rendőrség és a közterület-felügyelet munkáját, miközben folyamatos az együttműködés a polgárőrséggel és a szociális ellátórendszer szereplőivel.

– Az elmúlt hónapok lakossági jelzései nyomán ezt a munkát tovább erősítettük, és kezdeményeztük az érintett szervezetek összehangolt fellépését – közölték. Hozzátették:

László Imre polgármester személyes egyeztetést kezdeményezett Budapest rendőrfőkapitányával, valamint levélben kereste meg az illetékes minisztereket, és Újbuda országgyűlési képviselőit, köztük Magyar Péter miniszterelnököt, aki a XI. kerület egyik egyéni országgyűlési képviselője is.

 

XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
Fotó: MG/Mediaworks

Kitértek rá, hogy a leginkább érintett közterületeken megerősített a rendőri jelenlét, amelynek részeként Kelenföldön másfél hónapja folyamatos, fokozott rendőri akció zajlik. Ennek keretében eddig 3630 intézkedés történt, és 97 embert, köztük bűncselekmények elkövetőit, valamint körözött személyeket fogtak el.

– Fontos ugyanakkor rögzíteni, hogy a közbiztonság fenntartása alapvetően állami feladat. Az önkormányzatnak nincs saját rendőrsége, és nem rendelkezik rendőri intézkedési jogkörrel. Ennek ellenére minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk a rendőrség munkáját, és továbbra is aktív kezdeményezői leszünk azoknak az együttműködéseknek, amelyek az itt élők biztonságát szolgálják – írták.

XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
XI. kerületi riport a botrányos közbiztonsági helyzetről
Galéria: Elszabadult a pokol Újbudán
Fotó: Mediaworks
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Elszabadult a pokol Újbudán

 

 

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