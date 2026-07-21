Kritikus a közbiztonsági helyzet Újbudán, Magyar Péterhez fordult a polgármester

A fővárosiak, de még a vidéken élők legtöbbje is úgy véli, hogy míg a pesti oldalon, főként a belvárosi részeken gyalázatos a közbiztonság, addig Buda maga a béke és a nyugalom helyszíne. Ezért volt különösen felkavaró, amikor 2023. január 12-én Újbudán, a Lecke utcában egy zavartan viselkedő, kábítószer hatása alatt álló férfi megkéselt három rendőrt. Egyiküket, a 29 éves Baumann Péter főtörzsőrmestert szívtájon érte a szúrás, és bár a kiérkező mentők mindent megtettek, hogy megmentsék, kórházba szállítása után belehalt súlyos sérülésébe. A gyalogosan menekülő támadót a rendőrök üldözni kezdték, ám többszöri felszólítás, valamint figyelmeztető lövés ellenére sem állt meg. Végül akkor adta meg magát, amikor a rendőrök egy közeli villamosmegállóban lábon lőtték.
Elszabadult a pokol Újbudán
Azóta a főváros XI. kerülete már rendszeresen szerepel a bűnügyi tudósításokban. Az év elején arról szóltak a hírek, hogy hajléktalanok költöztek a kelenföldi panelházak tetejére. A hívatlan vendégek nemcsak behatoltak a társasházakba, hanem sátrakkal és matracokkal be is rendezkedtek a háztetőkön.
A fedél nélküliek, valamint a vidéki mélyszegénységből érkezők inváziója miatt egyre elviselhetetlenebb helyzet alakult ki Újbudán. Két éve arról írtunk, hogy kegyetlen állapotok uralkodnak a Kosztolányi Dezső térnél és a Feneketlen-tó környékén, ahol részeg és bódult, a járókelőket agresszívan vegzáló, a közterületeket nyilvános vécének használó egyének bukkantak fel nagy számban. Később hasonló, a helyiek életét megkeserítő panaszok érkeztek a Bikás park környékéről és Őrmezőről is.
Emlékezetes, hatalmas erőkkel vonult ki rendőrség és a Terrorelhárítási Központ idén április 25-én reggel egy Etele úti társasházhoz, ahol a saját lakásában ejtette foglyul barátnőjét egy késsel felfegyverkezett fiatal férfi, aki azzal fenyegetőzött, hogy végez kedvesével. A hosszúra nyúlt túszdráma végén a nőnek sikerült épségben kijutnia az épületből, a támadót elfogták, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.
Betelt a pohár, nem tűrnek tovább a lakók
Az Újbudát jellemző áldatlan állapotok, valamint az önkormányzat nemtörődömsége egyre hevesebb indulatokat váltottak ki a kerületben élőkből. Nagyjából egy éve létezik a Kelenföld – A nyolcas körzet elnevezésű, nyilvános Facebook-csoport, amelyet fiatal lokálpatrióták hoztak létre, és kezdetben állatvédelemmel foglalkozott.
– Aztán az élet úgy hozta, hogy hamar átalakult közrendvédelemmel foglalkozó csoporttá. A tagok ugyanis itt reagáltak azokra az Újbudán felmerülő közbiztonsági problémákra, amelyekkel sem a rendőrség, sem a közterület-felügyelők, sem más rendvédelmi szervek nem foglalkoztak kellő súllyal – árulta el az Origónak Kovács Tamás, az oldal adminisztrátora.
A 46 éves férfi arra is vállalkozott, hogy körbekalauzolja lapunkat a kerület közbiztonsági szempontból legneuralgikusabb helyszínein. Elmondása szerint
a legtöbb gondot itt is az agresszív vagy éppen öntudatlanul fetrengő szerhasználók okozzák, de gyakoriak az utcai és a bolti lopások, a rablások, betörések, nőket és kislányokat érő molesztálások, verekedések és késelések.
Habár hétfőn kora reggel Kelenföldön a rendőrök már elfogtak egy fiatalokból álló bandát, akik egy pékségben fosztogattak, délelőtti sétánk során
- sem az Allee bevásárlóközpont előtt,
- sem a Móricz Zsigmond körtéren,
- sem a Bikás parkban
nem találkoztunk komolyabb rendbontással, ami Tamás szerint csak annak köszönhető, hogy mostanában járőröztek a rendőrök. A csibészek az egyenruha láttán meghúzzák magukat valahol, és majd akkor szivárognak vissza, ha újból tiszta a levegő.
Kelenföld vasútállomásnál azonban már belefutottunk két idősebb asszonyba, akik a jegypénztárak előtt állva vonatjegyet kínáltak megvételre. Mint megtudtuk, ők a „Nincs pénzem hazautazni, kérek egy kis pénzt jegyre” típusú trükk továbbfejlesztett változatával élnek. A kedves arcú, gurulós bevásárlókocsival (úgynevezett banyatankkal) felszerelkezett nénik nem alamizsnáért könyörögnek, inkább menetjegyeket vásároltatnak maguknak a gyanútlan sorban állókkal, amit aztán más utazóknak értékesítenek, vagy egyszerűen visszaváltatnak egy másik ablaknál. Kicsit távolabb feltűnt a magát az „aluljáró urának” nevező férfi is, aki álsegélyszervezetek nevében gyűjt kamu adományokat, állítása szerint rákbeteg gyerekek számára.
Rendőrőrs nélkül alakították ki az új városközpontot
Kovács Tamás szerint éppen ez az új városközpont lett a legproblémásabb kerületrész, mivel van itt pályaudvar, helyközi és távolsági busz, valamint villamos végállomás, metrómegálló és persze Buda legnagyobb bevásárlóközpontja, az Etele Pláza. Egyvalami nincs, mégpedig rendőrőrs.
– Pedig a lakossági nyomás hatására a polgármester kezdeményezte a belügyminiszternél a felállítását, de azóta sem lett belőle semmi – tette hozzá.
A mára közel 23 ezer követővel rendelkező, több milliós megtekintést elérő Facebook-csoport kezelője arról is beszélt, hogy Újbudán számos olyan közösségimédia-csoport létezik, amelyek baloldali képviselőkhöz vagy pártokhoz köthetők, és amelyek éveken keresztül negligálták a kerületet negatívan érintő híreket, történéseket.
Saját sikerük titkát is abban látja, hogy az embereknek elegük lett belőle, hogy ezek a platformok egyszerűen tudomást sem vettek a negatív tendenciákról, és
tiltották a rohamosan romló közállapotokkal kapcsolatos bejegyzéseket, kommenteket.
Információi szerint ezt az adminok azzal indokolták, hogy az ilyen hírek kedvezőtlenül befolyásolják a kerületi lakásárakat, ami komoly bevételkiesést okoz az Újbudán jelenleg is több ezer lakóingatlant építő kivitelezőknek.
Tízezer aláírással akarnak nyomást gyakorolni a városvezetésre
Tamás büszke arra, hogy már több helyi önkormányzati képviselő csatlakozott a Kelenföld – A nyolcas körzet csoporthoz, amely egy ideje ott van a testületi üléseken, sőt, be is számolnak az ott elhangzottakról, illetve a meghozott döntésekről. Tájékoztatása szerint egy hónapja Elég volt! Biztonságos utcákat és parkokat akarunk a XI. kerületben! címmel petíciót indítottak, amelynek címzettje László Imre polgármester.
Félünk és elegünk van! Követeljük, hogy Önök, mint megválasztott képviselőink képviseljék az itt élő adófizetők jogait és akaratát. Újbudán mindennapossá váltak a normális együttélés szabályait nélkülöző állapotok. Szociális problémákon túl nyílt bűnözésről, garázdaságról beszélünk. A lakosok mindennapos tapasztalatai, rendőrségi és mentőszolgálati bejelentések bizonyítják, hogy a kerületet elárasztották az erőszakos egyének
– írják a szervezők, akik legalább tízezer aláírást szeretnének összegyűjteni, és konkrét kerületi bűneseteket, valamint megoldási javaslatokat is felsorolnak a petícióban.
A tősgyökeres kelenföldi Kovács Tamás, aki főállásban utánpótlás sportvezetőként és állatvédőként tevékenykedik, szabadidejében pedig polgárőrként tesz a közrend helyreállításáért, elsőként portálunkkal közölte, hogy a következő önkormányzati választáson függetlenként megméretteti magát a nyolcas körzetben képviselőjelöltként.
Magyar Péter is kapott levelet a polgármestertől
Az Origo megkérdezte, hogy milyen lépéseket, intézkedéseket tett vagy tervez tenni Újbuda önkormányzata a helyzet orvoslása érdekében. Válaszukban azt írták, a kerület jelentős forrásokkal támogatja a rendőrség és a közterület-felügyelet munkáját, miközben folyamatos az együttműködés a polgárőrséggel és a szociális ellátórendszer szereplőivel.
– Az elmúlt hónapok lakossági jelzései nyomán ezt a munkát tovább erősítettük, és kezdeményeztük az érintett szervezetek összehangolt fellépését – közölték. Hozzátették:
László Imre polgármester személyes egyeztetést kezdeményezett Budapest rendőrfőkapitányával, valamint levélben kereste meg az illetékes minisztereket, és Újbuda országgyűlési képviselőit, köztük Magyar Péter miniszterelnököt, aki a XI. kerület egyik egyéni országgyűlési képviselője is.
Kitértek rá, hogy a leginkább érintett közterületeken megerősített a rendőri jelenlét, amelynek részeként Kelenföldön másfél hónapja folyamatos, fokozott rendőri akció zajlik. Ennek keretében eddig 3630 intézkedés történt, és 97 embert, köztük bűncselekmények elkövetőit, valamint körözött személyeket fogtak el.
– Fontos ugyanakkor rögzíteni, hogy a közbiztonság fenntartása alapvetően állami feladat. Az önkormányzatnak nincs saját rendőrsége, és nem rendelkezik rendőri intézkedési jogkörrel. Ennek ellenére minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk a rendőrség munkáját, és továbbra is aktív kezdeményezői leszünk azoknak az együttműködéseknek, amelyek az itt élők biztonságát szolgálják – írták.