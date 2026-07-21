Kritikus a közbiztonsági helyzet Újbudán, Magyar Péterhez fordult a polgármester

A fővárosiak, de még a vidéken élők legtöbbje is úgy véli, hogy míg a pesti oldalon, főként a belvárosi részeken gyalázatos a közbiztonság, addig Buda maga a béke és a nyugalom helyszíne. Ezért volt különösen felkavaró, amikor 2023. január 12-én Újbudán, a Lecke utcában egy zavartan viselkedő, kábítószer hatása alatt álló férfi megkéselt három rendőrt. Egyiküket, a 29 éves Baumann Péter főtörzsőrmestert szívtájon érte a szúrás, és bár a kiérkező mentők mindent megtettek, hogy megmentsék, kórházba szállítása után belehalt súlyos sérülésébe. A gyalogosan menekülő támadót a rendőrök üldözni kezdték, ám többszöri felszólítás, valamint figyelmeztető lövés ellenére sem állt meg. Végül akkor adta meg magát, amikor a rendőrök egy közeli villamosmegállóban lábon lőtték.

Újbudán, ebben a Lecke utcai társasházban késelték halálra 2023. január 12-én a fiatal rendőrt (Fotó: Polyák Attila)

Elszabadult a pokol Újbudán

Azóta a főváros XI. kerülete már rendszeresen szerepel a bűnügyi tudósításokban. Az év elején arról szóltak a hírek, hogy hajléktalanok költöztek a kelenföldi panelházak tetejére. A hívatlan vendégek nemcsak behatoltak a társasházakba, hanem sátrakkal és matracokkal be is rendezkedtek a háztetőkön.

A fedél nélküliek, valamint a vidéki mélyszegénységből érkezők inváziója miatt egyre elviselhetetlenebb helyzet alakult ki Újbudán. Két éve arról írtunk, hogy kegyetlen állapotok uralkodnak a Kosztolányi Dezső térnél és a Feneketlen-tó környékén, ahol részeg és bódult, a járókelőket agresszívan vegzáló, a közterületeket nyilvános vécének használó egyének bukkantak fel nagy számban. Később hasonló, a helyiek életét megkeserítő panaszok érkeztek a Bikás park környékéről és Őrmezőről is.

Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Emlékezetes, hatalmas erőkkel vonult ki rendőrség és a Terrorelhárítási Központ idén április 25-én reggel egy Etele úti társasházhoz, ahol a saját lakásában ejtette foglyul barátnőjét egy késsel felfegyverkezett fiatal férfi, aki azzal fenyegetőzött, hogy végez kedvesével. A hosszúra nyúlt túszdráma végén a nőnek sikerült épségben kijutnia az épületből, a támadót elfogták, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.