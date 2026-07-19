Ittasan, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől egy férfi: Székesfehérvártól Balatonvilágosig üldözték

Vasárnap hajnalban a székesfehérvári rendőrök egy Peugeot személygépkocsira figyeltek fel, amely a Horváth István út és a Széchenyi utca kereszteződésében figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadás kötelező táblát, és nagy sebességgel hajtott át. Az üldözés akkor kezdődött, amikor a sofőr a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, hanem menekülni kezdett.

Az üldözés Balatonvilágos térségében ért véget, ahol a rendőrök elzárták a menekülő sofőr útját

Fotó: police.hu

A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával megpróbálták megállítani a járművet, a sofőr azonban nem állt meg, hanem tovább gyorsított. Menekülése Székesfehérvárról az M7-es autópályára vezetett, ahol többször is olyan manővereket hajtott végre, amelyekkel megpróbálta lerázni az őt követő rendőri egységeket.

Az üldözés Balatonvilágosnál ért véget

A menekülés Balatonvilágos térségében fejeződött be. Az enyingi, polgárdi és székesfehérvári rendőrök a 7116-os úton teljesen elzárták a menekülő útvonalát, így megállásra kényszerítették a járművet.

Több jogsértést is megállapítottak

Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a vezetés előtt alkoholt fogyasztott, továbbá a gépkocsit a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. A rendőrök azt is megállapították, hogy a járműre nem kötöttek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

A férfit őrizetbe vették, majd a Székesfehérvári Rendőrkapitányság fogdájába szállították. A rendőrség kezdeményezi letartóztatását, miközben a közúti veszélyeztetés gyanújával kapcsolatos körülményeket tovább vizsgálják.

Az eljárás során a férfival szemben ittas járművezetés és jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás. Emellett több szabálysértést is megállapítottak:

engedély nélküli járművezetés;

elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása;

rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása;

irányjelzés ismételt elmulasztása;

jobbra tartási kötelezettség megsértése;

kanyarodási szabályok megsértése;

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya.