960 kidőlt fa, 60 letépett tető – videókon a pusztító bukaresti vihar

Halálos áldozatot követelt a vihar, amely keddről szerdára virradó éjszaka sújtotta Bukarestet és környékét. A román hatóságok tájékoztatása szerint az Ilfov megyei Găneasa településen egy mozgásban lévő kisteherautóra dőlt egy fa, amelynek következtében a jármű 40 éves utasa a helyszínen életét vesztette.

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Fotó: Facebook/ Meteoplus

A román katasztrófavédelemhez csaknem kétezer segélyhívás érkezett az ország 20 megyéjének több mint 60 településéről. A tűzoltók 960 kidőlt fát és 60 letépett háztetőt távolítottak el, emellett 45 lakóházból és 30 alagsorból szivattyúzták ki a vizet.

Mekkora károkat okozott a vihar?

Bukarestben és Ilfov megyében mintegy 700 fa dőlt ki a heves szél következtében. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt utcák és aluljárók kerültek víz alá, a károk pedig legalább 470 gépkocsit érintettek – tájékoztat az MTI.

Az egyik elárasztott aluljáróban egy teljesen víz alá került járművet a tűzoltók úszva közelítettek meg, de az autó utasai még a mentés előtt biztonságban elhagyták a járművet.

A rendkívüli időjárás miatt több bukaresti metróvonalon leállt a közlekedés, miután az alagutakba beömlő víz elárasztotta a síneket. A villamosközlekedésben is fennakadások alakultak ki, a kidőlt fák, leszakadt ágak és épülettörmelékek pedig számos főútvonalon torlódásokat okoztak.

A katasztrófavédelem a környező megyékből is erősítést vezényelt a román főváros térségébe.

Az előrejelzés szerint az érintett térségekben óránként 70–90 kilométeres széllökésekre, valamint négyzetméterenként 25–40 milliméter csapadékra kell számítani. Eközben Románia északi felében továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben.