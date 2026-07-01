Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos rákos betegséggel küzd Ákos

vihar

960 kidőlt fa, 60 letépett tető – videókon a pusztító bukaresti vihar

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Emberéletet követelt és jelentős károkat okozott a Románia déli részét sújtó ítéletidő. A vihar Bukarest térségében közlekedési fennakadásokat, áradásokat és több száz kidőlt fát hagyott maga után,
Link másolása
Vágólapra másolva!
viharkidőlt faközlekedési fennakadástragédiaBukarest

Halálos áldozatot követelt a vihar, amely keddről szerdára virradó éjszaka sújtotta Bukarestet és környékét. A román hatóságok tájékoztatása szerint az Ilfov megyei Găneasa településen egy mozgásban lévő kisteherautóra dőlt egy fa, amelynek következtében a jármű 40 éves utasa a helyszínen életét vesztette.

vihar románia
vihar románia
Fotó: Facebook/ Meteoplus

A román katasztrófavédelemhez csaknem kétezer segélyhívás érkezett az ország 20 megyéjének több mint 60 településéről. A tűzoltók 960 kidőlt fát és 60 letépett háztetőt távolítottak el, emellett 45 lakóházból és 30 alagsorból szivattyúzták ki a vizet.

Mekkora károkat okozott a vihar?

Bukarestben és Ilfov megyében mintegy 700 fa dőlt ki a heves szél következtében. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt utcák és aluljárók kerültek víz alá, a károk pedig legalább 470 gépkocsit érintettek – tájékoztat az MTI.

Az egyik elárasztott aluljáróban egy teljesen víz alá került járművet a tűzoltók úszva közelítettek meg, de az autó utasai még a mentés előtt biztonságban elhagyták a járművet.

@ade.linpetrisor Așa arăta Pasajul Poligrafiei din București, după furtuna de aseară. #storm #floods #rain #bucharest ♬ Storm - Sheena.I

A rendkívüli időjárás miatt több bukaresti metróvonalon leállt a közlekedés, miután az alagutakba beömlő víz elárasztotta a síneket. A villamosközlekedésben is fennakadások alakultak ki, a kidőlt fák, leszakadt ágak és épülettörmelékek pedig számos főútvonalon torlódásokat okoztak.

A katasztrófavédelem a környező megyékből is erősítést vezényelt a román főváros térségébe.

A román meteorológiai szolgálat szerdán újabb másodfokú, narancssárga riasztást adott ki az ország déli és nyugati megyéire. 

Az előrejelzés szerint az érintett térségekben óránként 70–90 kilométeres széllökésekre, valamint négyzetméterenként 25–40 milliméter csapadékra kell számítani. Eközben Románia északi felében továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben.

Ez is érdekelheti

Hamarosan vége a forróságnak – mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!