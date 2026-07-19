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vihar

Iskolatető szakadt le Érden a viharban – fotók

49 perce
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Egy rendkívül erős széllökés okozott károkat vasárnap Érden. A vihar következtében a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének több eleme leszakadt, személyi sérülés azonban nem történt.
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vihariskolaÉrdviharkár

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, vasárnap viharok érték el Magyarországot, amelyek Érden is éreztették hatásukat. Egy rendkívül erős széllökés megrongálta a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium aulája fölötti könnyűszerkezetes, trapézlemez fedésű tetőszerkezetet. A leszakadt tetőelemek az iskola kertjében, valamint részben a szomszédos plébánia udvarán értek földet.

A vihar következtében több tetőelem leszakadt az érdi iskola épületéről
A vihar következtében több tetőelem leszakadt az érdi iskola épületéről
Fotó: Facebook/Csőzik László

Csőzik László, Érd polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy a helyszínre a tűzoltók mellett ő maga is megérkezett, ahol a tankerület vezetője és az iskola igazgatója is jelen volt. A tűzoltók tájékoztatása szerint a laktanyában is jól érzékelhető volt az a rendkívül erős széllökés, amely a károkat okozta.

A polgármester közlése szerint a történtek során személyi sérülés nem történt.

A tankerület hétfőn megkezdi a károk felszámolását és a helyreállításhoz szükséges munkálatokat.

Csőzik László arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani esetnek van előzménye: 2018-ban egy korábbi vihar szintén megrongálta az iskola tetőszerkezetét. Hozzátette, indokoltnak tartja annak műszaki vizsgálatát is, hogy a korábbi helyreállítások, illetve a tavaly elvégzett megerősítő munkálatok megfelelő eredményt hoztak-e, vagy felmerülhetnek garanciális, illetve kivitelezési kérdések.

A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy az erős széllökések miatt továbbra is legyenek óvatosak, és lehetőség szerint kerüljék a nagyobb fák, állványok és könnyűszerkezetes építmények közvetlen közelét.

 

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