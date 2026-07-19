Két villamos ütközött össze Budapesten

Kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek szombatról vasárnapra virradó éjszaka a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megállóhelyen – közölte az MTI megkeresésére a BKV vasárnap.
Azt írták, éjjel fél egykor a kocsiszínbe közlekedő 2288-as pályaszámú 56-os, CAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsiszínbe közlekedő, 2037-es Combinónak, amely az 1-es vonalról tért vissza.
A Combinón utazó két utas nem sérült meg, a CAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
A közlekedési társaság közölte, a helyszínelés után a CAF villamos a szomszédos Ferencváros Kocsiszínbe közlekedett. A Combino villamost fél négykor elszállították, ezt követően a pálya ismét szabaddá vált és a reggeli üzemkezdet a menetrendnek megfelelően indult.
A Budapesti rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a sérültet a mentők kórházba szállították, a rendőrök pedig a szemlét követően szabálysértési eljárást indítottak.
Villamos és kocsi karambolozott Budapesten
Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál vasárnap reggel. A villamoson mintegy ötvenen utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett.
Hatalmas fejlesztésre készül a BKK – több száz elektromos busz érkezhet
A BKK és a BKV a főváros történetének legnagyobb buszbeszerzését készíti elő. Legalább 250 új elektromos busz érkezhet Budapestre, miközben a szükséges töltőinfrastruktúrát és energiaellátó rendszert is kiépítenék. Az első járművek 2029-ben állhatnak forgalomba.