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villamos

Villamos és kocsi karambolozott Budapesten, mentőt riasztottak a helyszínre

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A Szent Gellért téren, a Szabadság híd lábánál történt a baleset. A villamoson mintegy ötvenen utaztak.
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villamosbalesetmentőbudapest

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál - közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem.

A villamosbalesethez riasztották a hatóságokat
A villamosbalesethez riasztották a hatóságokat / Fotó: magnific.com

A villamos utasainak nem esett baja

Azt írták, a villamoson mintegy ötvenen utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. A karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók és a közlekedési társaság szakemberei vonultak - írja az MTI.

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