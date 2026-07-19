Villamos és kocsi karambolozott Budapesten, mentőt riasztottak a helyszínre

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál - közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem.

A villamosbalesethez riasztották a hatóságokat / Fotó: magnific.com

A villamos utasainak nem esett baja

Azt írták, a villamoson mintegy ötvenen utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. A karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók és a közlekedési társaság szakemberei vonultak - írja az MTI.

Ez is érdekelhet Segélykiáltás hallatszott a Dunából, egy nő magatehetetlenül sodródott



