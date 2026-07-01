Újabb tragédia a Balatonon: vízbe fulladt egy férfi

Tragédia történt kedden este a Balatonon, Alsóörs előtti vízterületen. A VEOL.hu és a Sonline információi szerint egy 42 éves férfi egy vitorlásról ugrott a tóba, majd rövid időn belül elmerült, és nem bukkant fel újra a felszínen. A férfi belefulladt a Balatonba.

Vitorlásról ugrott a Balatonba egy férfi, majd elmerült a vízben. A vízimentők és a vízirendészek hiába keresték és próbálták újraéleszteni, meghalt. (a kép illusztráció, rajta a Balaton) Fotó: Pexels

Vízbe fulladt egy férfi: vitorlásról ugrott a Balatonba, majd belefulladt

A vitorláson tartózkodók azonnal értesítették a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságot, miután hiába várták, hogy a férfi visszatérjen. A vízirendészet és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai haladéktalanul megkezdték a keresést. A környéken tartózkodók azt látták, hogy a strandtól nem messze szirénázva érkeztek a mentőhajók, később pedig rendőrök és mentők is megjelentek a helyszínen.

Az eltűnt férfit végül egy búvár találta meg a vízben. A partra emelése után megpróbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni: a férfi vízbe fulladt és meghalt. Az ügyben közigazgatási eljárás indult.

Tragédiák sorozata árnyékolja be a kánikulát, többen is vízbe fulladtak

Tragikus vízi balesetek árnyékolták be az elmúlt napokat. Szlovákiában egy 18 éves fiú és egy 50 éves férfi fulladt vízbe, miközben Tatán is holttestet találtak az Öreg-tóban.

Holttestet találtak a Balatonban Balatonszepezd és Révfülöp között. Habár egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a halálesetet, úgy vélik, a férfi önként vethetett véget az életének miután fejbe lőtte magát.