Kényszerleszállást hajtott végre egy vízi repülőgép New Yorkban – videón a rendőrök mentőakciója

Nyilvánosságra hozta a New York-i rendőrség (NYPD) annak a mentőakciónak a testkamerás felvételét, amely során egy vízi repülőgép nyolc utasát mentették ki az East Riverből vasárnap dél körül.

A vízi repülőgép egyik úszóteste megsérült a kemény vízre érkezés során (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Blade megbízásából közlekedő vízi repülőgép a Hamptonsból tartott Manhattanbe, amikor a vízre érkezés során keményen landolt. Az ütközés következtében az egyik úszótest megsérült, a repülőgép pedig veszélyesen megdőlt a folyón.

A nyilvánosságra hozott felvételen az látható, ahogy a rendőrség kikötői egységének járőrhajója a sérült repülőgéphez érkezik. A rendőrök kötéllel rögzítették a sérült repülőgépet, majd egyesével segítették át az utasokat a járőrhajóra.

Mi okozhatta a kényszerleszállást?

A légitársaság tájékoztatása szerint a kemény vízre érkezéshez hozzájárulhatott a kompok által keltett hullámzás, valamint a szombat esti zivatarokat követő időjárási helyzet.

A fedélzeten utazó 16 éves Khloe Todd a Daily Mailnek elmondta, először azt hitte, hogy a repülőgép szokásos módon száll le a vízre, majd egy erős csattanást hallott, ezt követően a pilóták vészjelzést adtak le, és arra utasították az utasokat, hogy vegyék fel mentőmellényüket.

A lány szerint a 75 éves nagymamája, aki korábban gerincproblémákkal küzdött, a kemény landolás során fejsérülést szenvedett. A hatóságok ugyanakkor közölték, hogy súlyos sérülés nem történt.

A részben megsérült repülőgépet később kiegyenesítették, majd az East 23. utcánál lévő kikötőbe vontatták, ahol az utasok átvehették személyes tárgyaikat, és autóval folytatták útjukat.

A baleset körülményeit az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a New York-i rendőrség vizsgálja.