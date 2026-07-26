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vonat

Vonattal ütközött egy személyautó Tállyán

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Vonattal ütközött egy személyautó vasárnap Tállyán a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban, a helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Abaújszántó és Tállya között - tudatta a MÁV csoport a honlapján.
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vonatabaújszántómáv

A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a két település között pótlóbuszokat indítottak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. 

Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki.

 

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