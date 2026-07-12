Vonat és autó ütközött Eplénynél: fennakadások vannak a közlekedésben

Vonattal ütközött egy autó vasárnap Eplényben, emiatt pótlóbuszokra és változásokra kell számítani a Bakonyvasúton, közölte a Mávinform a honlapján. Azt írták, a Győrből 16 óra 13 perckor Veszprémbe elindult személyvonat karambolozott egy autóval Eplényben, a Gyöngyvirág utcai vasúti átjáróban. Az érintett vonat utasaiért pótlóbusz indult, a forgalom átszervezése folyamatban van.

Vonat és autó ütközött Eplénynél. / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Vonat és autó ütközött Eplénynél, erre kell készülni

A Veszprémből 17 óra 35 perckor Győrbe elindult személyvonat csak Eplényig közlekedett, Eplény és Győr között pótlóbusszal utaznak az utasok. A Győrből 18 óra 13 perckor Veszprémbe elindult személyvonat csak Zircig megy, Zirc és Veszprém között szintén pótlóbusz jár. A Veszprémből 19 óra 35 perckor Győrbe induló személyvonat csak Zirctől közlekedik.