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vonat

Vonat és autó ütközött Eplénynél: fennakadások vannak a közlekedésben

8 perce
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vonatütközésautó

Vonattal ütközött egy autó vasárnap Eplényben, emiatt pótlóbuszokra és változásokra kell számítani a Bakonyvasúton, közölte a Mávinform a honlapján. Azt írták, a Győrből 16 óra 13 perckor Veszprémbe elindult személyvonat karambolozott egy autóval Eplényben, a Gyöngyvirág utcai vasúti átjáróban. Az érintett vonat utasaiért pótlóbusz indult, a forgalom átszervezése folyamatban van.

Vonat és autó ütközött Eplénynél.
Vonat és autó ütközött Eplénynél. / Fotó: Pexels (Illusztráció)

 

Vonat és autó ütközött Eplénynél, erre kell készülni

A Veszprémből 17 óra 35 perckor Győrbe elindult személyvonat csak Eplényig közlekedett, Eplény és Győr között pótlóbusszal utaznak az utasok. A Győrből 18 óra 13 perckor Veszprémbe elindult személyvonat csak Zircig megy, Zirc és Veszprém között szintén pótlóbusz jár. A Veszprémből 19 óra 35 perckor Győrbe induló személyvonat csak Zirctől közlekedik.

 

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