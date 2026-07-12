Balatonra indulók figyelem: hosszabb menetidőre kell számítani

Egy meghibásodott különvonat miatt hosszabb menetidőre kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon.
Az észak-balatoni vasútvonalon járműhiba miatt hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítani, közölte a Mávinform vasárnap délután a honlapján. Az ok, hogy a Zánka-Erzsébettábor megállóhelyen egy meghibásodott különvonat akadályozza a forgalmat. Elvontatásáig Balatonakali-Dörgicse és Zánka-Köveskál között nem közlekedhetnek a vonatok, az érintett járatok várakozni kényszerülnek.
Megváltozott a vonatközlekedés
A Csabai Tekergő expresszvonat várhatóan 60 perces késéssel közlekedik
- írják.
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