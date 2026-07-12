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vonat

Balatonra indulók figyelem: hosszabb menetidőre kell számítani

1 órája
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Egy meghibásodott különvonat miatt hosszabb menetidőre kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon.
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vonatmávinformtömegközlekedés

Az észak-balatoni vasútvonalon járműhiba miatt hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítani, közölte a Mávinform vasárnap délután a honlapján. Az ok, hogy a Zánka-Erzsébettábor megállóhelyen egy meghibásodott különvonat akadályozza a forgalmat. Elvontatásáig Balatonakali-Dörgicse és Zánka-Köveskál között nem közlekedhetnek a vonatok, az érintett járatok várakozni kényszerülnek.

Megváltozott a vonatközlekedés, hosszabb a menetidő az észak-balatoni vonalon.
Megváltozott a vonatközlekedés, hosszabb a menetidő az észak-balatoni vonalon
Fotó: Pexels (Illusztráció)

 

Megváltozott a vonatközlekedés

A Csabai Tekergő expresszvonat várhatóan 60 perces késéssel közlekedik

 - írják.

 

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