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rendőrség

Életveszélyes mutatvány: mozgó vonat oldalára felugorva utazott két férfi

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Vasúti szabálysértés miatt indított eljárás ismeretlen tettes ellen a rendőrség. Egy megdöbbentő videót is megosztottak az elkövetőkről, akik egy mozgó vonatra ugrottak fel.
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rendőrségvonatszabálysértés

Megdöbbentő felvételt tett közzé a rendőrség, amin két férfi látható, akik egy mozgó vonat oldalára ugrottak fel. A hatóság vasúti szabálysértés miatt keresi az elkövetőket.

Vonat oldalába kapaszkodva utazott két férfi
Vonat oldalába kapaszkodva utazott két férfi. Fotó: Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

Vonat oldalába kapaszkodva utazott két férfi

Az Érdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya 13811/696/2026. szabs. számon vasúti szabálysértés elkövetése miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen - olvasható a rendőrség oldalán.

Az esetről készült felvételen látható, amint két ismeretlen személy 2026. június 1-jén, a délutáni órákban az érdi vasútállomás peronjáról felugrott a már mozgásban lévő vonat oldalára, majd kapaszkodva egészen Érd felső megállóhelyig utaztak, ahonnan futva távoztak.

Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a videón látható személyeket, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a szabálysértéssel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

 

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