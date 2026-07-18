Biztonsági ellenőr esett ki egy 120 kilométer/órás sebességgel haladó vonatból

Továbbra is válságos állapotban van az a 26 éves vasúti biztonsági munkatárs, aki egy dulakodás közben kizuhant egy mozgó regionális vonatból Németországban. Az ügyészség szerint a súlyos vonatbaleset idején a szerelvény mintegy 120 kilométer/órás sebességgel haladt – számolt be róla a Focus.

A nyomozók a tanúk meghallgatása mellett azt is vizsgálják, készültek-e kamerafelvételek a vonatbaleset előzményeiről (képünk illusztráció)

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Hogyan történt a vonatbaleset?

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset péntek este egy jegyellenőrzés során kezdődött. Egy 36 éves, feltehetően ittas állapotban lévő utas szóváltásba keveredett a személyzettel, ezért két biztonsági munkatársat hívtak a helyszínre.

A vita később tettlegességig fajult. Az ügyészség szerint a 26 éves biztonsági dolgozó a dulakodás során a vonat ajtajának csapódott, amely kiszakadt a helyéről, a férfi pedig kizuhant a haladó szerelvényből Ettlingen-Bruchhausen térségében.

A vasúti dolgozóra nem sokkal később találtak rá életveszélyes sérülésekkel.

A hatóságok egyelőre nem tudják, miért szakadt ki az ajtó a helyéről. Az Offenburg és Karlsruhe között közlekedő regionális vonatot lefoglalták, hogy műszaki vizsgálatnak vessék alá.

A 36 éves utast őrizetbe vették, az ügyben nagy erőkkel folyik a nyomozás.

A szakszervezet szerint egyre veszélyesebb a vasúti dolgozók munkája

A Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) szerint az eset ismét rámutat arra, hogy a vasúti személyzetet érő verbális és fizikai támadások egyre súlyosabbak. A szervezet hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy egy egyszerű jegyellenőrzés után egy munkatárs az életéért küzdjön a kórházban.