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vonatbaleset

Biztonsági ellenőr esett ki egy 120 kilométer/órás sebességgel haladó vonatból

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Egy jegyellenőrzést követően alakult ki dulakodás egy német regionális vonaton. A baleset során egy 26 éves vasúti biztonsági munkatárs kizuhant a mintegy 120 km/órás sebességgel haladó szerelvényből, állapota továbbra is válságos. A hatóságok több irányból vizsgálják az eset körülményeit.
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vonatbalesetNémetországjegyellenőr

Továbbra is válságos állapotban van az a 26 éves vasúti biztonsági munkatárs, aki egy dulakodás közben kizuhant egy mozgó regionális vonatból Németországban. Az ügyészség szerint a súlyos vonatbaleset idején a szerelvény mintegy 120 kilométer/órás sebességgel haladt – számolt be róla a Focus.

A nyomozók a tanúk meghallgatása mellett azt is vizsgálják, készültek-e kamerafelvételek a vonatbaleset előzményeiről (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A nyomozók a tanúk meghallgatása mellett azt is vizsgálják, készültek-e kamerafelvételek a vonatbaleset előzményeiről (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Hogyan történt a vonatbaleset?

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset péntek este egy jegyellenőrzés során kezdődött. Egy 36 éves, feltehetően ittas állapotban lévő utas szóváltásba keveredett a személyzettel, ezért két biztonsági munkatársat hívtak a helyszínre.

A vita később tettlegességig fajult. Az ügyészség szerint a 26 éves biztonsági dolgozó a dulakodás során a vonat ajtajának csapódott, amely kiszakadt a helyéről, a férfi pedig kizuhant a haladó szerelvényből Ettlingen-Bruchhausen térségében.

A vasúti dolgozóra nem sokkal később találtak rá életveszélyes sérülésekkel.

A hatóságok egyelőre nem tudják, miért szakadt ki az ajtó a helyéről. Az Offenburg és Karlsruhe között közlekedő regionális vonatot lefoglalták, hogy műszaki vizsgálatnak vessék alá.

A 36 éves utast őrizetbe vették, az ügyben nagy erőkkel folyik a nyomozás.

A szakszervezet szerint egyre veszélyesebb a vasúti dolgozók munkája

A Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) szerint az eset ismét rámutat arra, hogy a vasúti személyzetet érő verbális és fizikai támadások egyre súlyosabbak. A szervezet hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy egy egyszerű jegyellenőrzés után egy munkatárs az életéért küzdjön a kórházban.

A német szövetségi kormány adatai szerint 2025-ben a szövetségi rendőrség mintegy 2690 támadást regisztrált a Deutsche Bahn munkatársai ellen, ami 11 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

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