Biztonsági ellenőr esett ki egy 120 kilométer/órás sebességgel haladó vonatból

Továbbra is válságos állapotban van az a 26 éves vasúti biztonsági munkatárs, aki egy dulakodás közben kizuhant egy mozgó regionális vonatból Németországban. Az ügyészség szerint a súlyos vonatbaleset idején a szerelvény mintegy 120 kilométer/órás sebességgel haladt – számolt be róla a Focus.
Hogyan történt a vonatbaleset?
A hatóságok tájékoztatása szerint az eset péntek este egy jegyellenőrzés során kezdődött. Egy 36 éves, feltehetően ittas állapotban lévő utas szóváltásba keveredett a személyzettel, ezért két biztonsági munkatársat hívtak a helyszínre.
A vita később tettlegességig fajult. Az ügyészség szerint a 26 éves biztonsági dolgozó a dulakodás során a vonat ajtajának csapódott, amely kiszakadt a helyéről, a férfi pedig kizuhant a haladó szerelvényből Ettlingen-Bruchhausen térségében.
A vasúti dolgozóra nem sokkal később találtak rá életveszélyes sérülésekkel.
A hatóságok egyelőre nem tudják, miért szakadt ki az ajtó a helyéről. Az Offenburg és Karlsruhe között közlekedő regionális vonatot lefoglalták, hogy műszaki vizsgálatnak vessék alá.
A 36 éves utast őrizetbe vették, az ügyben nagy erőkkel folyik a nyomozás.
A szakszervezet szerint egyre veszélyesebb a vasúti dolgozók munkája
A Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) szerint az eset ismét rámutat arra, hogy a vasúti személyzetet érő verbális és fizikai támadások egyre súlyosabbak. A szervezet hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy egy egyszerű jegyellenőrzés után egy munkatárs az életéért küzdjön a kórházban.
A német szövetségi kormány adatai szerint 2025-ben a szövetségi rendőrség mintegy 2690 támadást regisztrált a Deutsche Bahn munkatársai ellen, ami 11 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.