Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oda a biztosnak tűnő kettős győzelem, drámai hibával zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj

tállyai vonatbalesetben

Egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsérült a tállyai vonatbalesetben

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A vasárnapi tállyai vonatbalesetben egy férfi az újraélesztési kísérlet a helyszínen meghalt, egy nőt pedig súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel vittek kórházba - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).
Link másolása
Vágólapra másolva!
tállyai vonatbalesetbenOrszágos Mentőszolgálatmeghalt

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tállyán egy személyautó ütközött össze vonattal a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban. A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a két település között pótlóbuszokat indítottak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!