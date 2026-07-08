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szombathely

Új részletek derültek ki a szombathelyi halálos vonatgázolásról

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Újabb részletek láttak napvilágot a szombathelyi halálos vasúti balesetről. A VAOL információi szerint a vonatgázolás áldozata egy közeli kiskertből indult el egyedül, majd rövid idővel később a vasúti síneknél történt elgázolta a vonat.
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A VAOL információi szerint ismert betegsége is szerepet játszhatott annak a férfinak a tragédiájában, aki Szombathelyen vesztette életét egy vonatgázolásban.

vonatgázolás
Vonatgázolás történt.
Fotó: Unsplash

Vonatgázolás Szombathelyen

A lap úgy értesült, hogy az idős férfi az élettársával tartózkodott egy közeli kiskertben, amikor anélkül indult el gyalog, hogy erről szólt volna neki. Mintegy másfél órával később a férfit már Szombathelyen, a Szent István király utca közelében látták.

A VAOL információi szerint a férfi négykézláb mászott fel a vasúti töltésre, amikor szerencsétlenségére éppen egy érkező vonat elé került. 

A szerelvény elütötte, a baleset következtében pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

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