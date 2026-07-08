Új részletek derültek ki a szombathelyi halálos vonatgázolásról

Újabb részletek láttak napvilágot a szombathelyi halálos vasúti balesetről. A VAOL információi szerint a vonatgázolás áldozata egy közeli kiskertből indult el egyedül, majd rövid idővel később a vasúti síneknél történt elgázolta a vonat.
A VAOL információi szerint ismert betegsége is szerepet játszhatott annak a férfinak a tragédiájában, aki Szombathelyen vesztette életét egy vonatgázolásban.
Vonatgázolás Szombathelyen
A lap úgy értesült, hogy az idős férfi az élettársával tartózkodott egy közeli kiskertben, amikor anélkül indult el gyalog, hogy erről szólt volna neki. Mintegy másfél órával később a férfit már Szombathelyen, a Szent István király utca közelében látták.
A VAOL információi szerint a férfi négykézláb mászott fel a vasúti töltésre, amikor szerencsétlenségére éppen egy érkező vonat elé került.
A szerelvény elütötte, a baleset következtében pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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