Vonat gázolt halálra egy babakocsit toló édesanyát, 26 éves volt az áldozat

Halálos vonatgázolás történt a németországi Baden-Württemberg tartományban fekvő Leingarten településen. Egy 26 éves nő babakocsival kelt át egy vasúti átjárón, amikor egy érkező vonat elütötte.

A vonatgázolás egy Leingarten vasúti átjárójában történt (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A vonatgázolás során a 26 éves édesanya a helyszínen meghalt

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A babakocsiban lévő kétéves gyermek nem sérült meg.

A hatóságok közlése szerint a vasúti átjárót jelzőlámpa szabályozza. A nyomozás jelenlegi szakaszában azt vizsgálják, hogy a nő a piros jelzés ellenére lépett-e a sínekre. A baleset pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van, számolt be róla a Focus.