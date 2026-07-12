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vonatgázolás

Vonat gázolt halálra egy babakocsit toló édesanyát, 26 éves volt az áldozat

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Tragikus baleset történt vasárnap a németországi Leingartenben. A vonatgázolás során egy babakocsit toló, 26 éves édesanya életét vesztette, míg kétéves gyermeke sértetlen maradt.
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vonatgázolásNémetországbabakocsistragédia

Halálos vonatgázolás történt a németországi Baden-Württemberg tartományban fekvő Leingarten településen. Egy 26 éves nő babakocsival kelt át egy vasúti átjárón, amikor egy érkező vonat elütötte.

A vonatgázolás egy Leingarten vasúti átjárójában történt,
A vonatgázolás egy Leingarten vasúti átjárójában történt (képünk illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A vonatgázolás során a 26 éves édesanya a helyszínen meghalt

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A babakocsiban lévő kétéves gyermek nem sérült meg.

A szerelvény vészfékezéssel állt meg. A vonaton utazó 43 ember közül senki sem sérült meg.

A hatóságok közlése szerint a vasúti átjárót jelzőlámpa szabályozza. A nyomozás jelenlegi szakaszában azt vizsgálják, hogy a nő a piros jelzés ellenére lépett-e a sínekre. A baleset pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van, számolt be róla a Focus.

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