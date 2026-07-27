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rendőr

Megerőszakoltak és kifosztottak egy nőt Zirc környékén, a rendőrök egy 49 éves férfit vettek őrizetbe

1 órája
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Szexuális erőszak és kifosztás miatt őrizetbe vett a rendőrség egy 49 éves férfit, aki vasárnap a déli órákban megerőszakolt egy nőt egy Zirc környéki erdőben, majd elvette a pénzét - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.
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rendőrzircőrizet

Azt írták: a sértettnek kirándulás közben útját állta egy ismeretlen férfi Zirc közelében, megtámadta, a kezeit hátrakötötte, és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadászleshez vitte, ahol megerőszakolta, és elvette több tízezer forintját.

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Megerőszakolták és kifosztották a nőt Zirc környékén (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Zirc környékén történt a támadás, őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt

A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit még aznap délután elfogtak, előállítottak, őrizetbe vétele mellett kihallgattak, majd kezdeményezték a letartóztatását - áll a közleményben.

 

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