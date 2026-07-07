Zuhanyzó nőre támadt rá egy férfi Veresegyházán

A vád szerint egy férfi azért hatolt be egy veresegyházi családi házba, hogy meglesse az ott tartózkodó zuhanyzó nőt. A Gödöllői Járási Ügyészség gyorsított eljárásban emelt vádat ellene minősített magánlaksértés bűntette miatt.

A zuhanyzó nő segítségkiáltására az utcabeliek is felfigyeltek (képünk illusztráció)

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A vádirat szerint a férfi 2026. július 5-én éjfél körül jelent meg a nő házánál. Tudta, hogy a sértett egyedül él, és amikor észrevette, hogy ég a villany a fürdőszobában, elhatározta, hogy bemegy az ingatlanba.

Hogyan tört be a zuhanyzó nő házába a vádlott?

A férfi arcmaszkot vett fel, fejére húzta pulóvere kapucniját, majd a szellőztetés miatt nyitva hagyott ablakon keresztül, a szúnyoghálót felhajtva bemászott a házba.

A vádirat szerint a vádlott a fürdőszobába ment, hirtelen szétnyitotta a zuhanykabin ajtaját, majd a sértettet a karjánál fogva maga felé húzta.

A nő segítségért kiabált, ezután a zuhanyfejet a támadóra irányította, és forró vízzel lelocsolta. A férfi megijedt, ezért elmenekült a helyszínről.

A segélykiáltásokat meghalló utcabeliek a menekülő férfi után indultak, elfogták, majd a rendőrök kiérkezéséig visszatartották.

A Gödöllői Járási Ügyészség közlése szerint a férfi őrizetben van, és gyorsított eljárásban áll bíróság elé, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntette miatt.