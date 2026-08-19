Az állatorvos és asszisztense közel 200 kutya esetében állított ki olyan kisállat útlevelet, amelyben valótlanul igazolták az életkort és az oltás megszerzésére vonatkozó adatokat.

Pénzért igazolta hamisan a kiskutyák kötelező oltásának beadását egy állatorvos - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A kiskutyák hamis oltási okiratokkal történő külföldre szállítása az állatok egészségére súlyos következményekkel járhat.

Amikor hamis adatokkal szállítanak külföldre kutyákat, azok a vizsgálatok hiánya miatt kikerülnek a biztonságos állategészségügyi védőháló alól. Ráadásul ez más állatokra is veszélyt jelenthet – hiszen amennyiben veszettség elleni oltást sem kaptak –, komoly közegészségügyi járványveszély keletkezhet. Ezeknek a szabályoknak a megsértése az állatokat is nehéz helyzetbe hozza, hiszen megbetegedhetnek, a hatóság karanténba helyezheti őket mindaddig, amíg a mozgáshoz szükséges állategészségügyi feltételek nem teljesülnek, sőt a legsúlyosabb esetben elaltatásukra is sor kerülhet.

Eljárás indult az állatorvos és asszisztense ellen

A vonatkozó jogszabályok alapján a kedvtelésből tartott kutyák másik tagállamba történő szállítására csak akkor kerülhet sor – többek között -, ha megfelelően megjelölték őket, veszettség ellen vakcinázták őket, egészségügyi vizsgálatot végeztek rajtuk, és megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek.

A fentiek miatt a főügyészség állatvédelemmel foglalkozó ügyészei, a büntetőjogi szakág tájékoztatása alapján, az állatok védelme érdekében a valótlan tartalmú okiratok kiállításával kapcsolatos állattorvosi tevékenységre, valamint az állatok védőoltásával kapcsolatos szabályok megtartásának vizsgálatára, továbbá a védőoltásokhoz kapcsolódó okiratok nyilvántartásának valós alapú adatainak ellenőrzésére az állategészségügyi hatóság eljárását kezdeményezte.

Bizonyítékot találtak: a kutyák meg tudják különböztetni az emberi arckifejezéseket

A Bécsi Egyetem kutatói szerint a kutyák agya valóban eltérően reagál bizonyos emberi arckifejezésekre. Funkcionális MRI-vizsgálatokkal és gépi tanulással vizsgálták meg, mi történik egy kutya agyában, amikor mosolygó, dühös, félelmet kifejező vagy szomorú emberi arcot lát. Az eredmények szerint az emberi mosoly különleges érzelmi jelentőséggel bírhat a kutyák számára.