Döbbenetes kegyetlenség: az ápolók egy órán át hagyták a vécéhez szíjazva a kiszolgáltatott áldozatot

Egy órán keresztül segítség nélkül maradt egy kiszolgáltatott felnőtt a dél-karolinai Summerville egyik ellátóintézményében, miután a vécéhez rögzítették, és szivárogni kezdett a táplálócsöve. Az ügyben az intézmény két volt dolgozója ellen eljárás indult – közölte a Dél-karolinai Állami Bűnüldözési Osztály (SLED).

Két ápolóként, illetve gondozóként dolgozó nő ellen emeltek vádat az ügyben (A kép illusztráció)

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A hatóság tájékoztatása szerint a 46 éves Angela Petersont és a 41 éves Sherika Mylest kiszolgáltatott felnőtt elhanyagolásával vádolják. A két nőt a Dorchester megyei fogdába szállították, később azonban mindketten szabadlábra kerültek.

Az eset május 20-án történt a Summerville-ben működő Coastal Regional Centerben. Peterson bejegyzett ápolóként, Myles pedig közvetlen gondozást végző munkatársként dolgozott az intézményben. Feladatuk egy kiszolgáltatott felnőtt ellátása volt.

Facility workers left vulnerable adult strapped to a toilet for an hour with a leaking feeding tube, nurse waited until the next employee to arrive before helping: Police https://t.co/otocKUlUpB — Law & Crime (@lawcrimenews) August 15, 2026

A nyomozás adatai szerint az érintettet a vécéhez rögzítették, amikor szivárogni kezdett a G-szondája. A gasztrosztómás táplálócsövet közvetlenül a gyomorba vezetik, és többek között táplálásra, folyadékbevitelre, valamint gyógyszerek beadására használják.

Peterson a hatóságok szerint tudott a problémáról, és egy törölközőt tekert a táplálócső köré, hogy megakadályozza a szivárgást. Ezt követően azonban állítólag megvárta a következő műszak ápolójának érkezését, aki csak egy órával később érkezett meg.

Az elfogatóparancsok szerint az érintett ez idő alatt a vécéhez rögzítve maradt a szivárgó táplálócsővel.

Elhanyagolással vádolják az intézmény két dolgozóját

A Coastal Regional Center értelmi és fejlődési fogyatékossággal élő emberek ellátását biztosító intézmény. A hatóságok az eset kivizsgálását követően emeltek vádat a két volt alkalmazott ellen – írta a Law an Crime.

A SLED közlése szerint Petersont és Mylest kiszolgáltatott felnőtt elhanyagolásával gyanúsítják. Az ügyben a további jogi eljárás a Dorchester megyei hatóságok előtt folytatódik.