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Egyesült Államok

Döbbenetes kegyetlenség: az ápolók egy órán át hagyták a vécéhez szíjazva a kiszolgáltatott áldozatot

41 perce
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Egy órán keresztül a vécéhez rögzítve maradt egy kiszolgáltatott felnőtt egy dél-karolinai intézményben, miközben szivárgott a táplálócsöve. Az ügyben két ápolóként, illetve gondozóként dolgozó alkalmazott ellen emeltek vádat elhanyagolás miatt.
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Egyesült Államokkiszolgáltatottságelhanyagolás

Egy órán keresztül segítség nélkül maradt egy kiszolgáltatott felnőtt a dél-karolinai Summerville egyik ellátóintézményében, miután a vécéhez rögzítették, és szivárogni kezdett a táplálócsöve. Az ügyben az intézmény két volt dolgozója ellen eljárás indult – közölte a Dél-karolinai Állami Bűnüldözési Osztály (SLED).

Két ápolóként, illetve gondozóként dolgozó nő ellen emeltek vádat az ügyben
Két ápolóként, illetve gondozóként dolgozó nő ellen emeltek vádat az ügyben (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A hatóság tájékoztatása szerint a 46 éves Angela Petersont és a 41 éves Sherika Mylest kiszolgáltatott felnőtt elhanyagolásával vádolják. A két nőt a Dorchester megyei fogdába szállították, később azonban mindketten szabadlábra kerültek.

Az eset május 20-án történt a Summerville-ben működő Coastal Regional Centerben. Peterson bejegyzett ápolóként, Myles pedig közvetlen gondozást végző munkatársként dolgozott az intézményben. Feladatuk egy kiszolgáltatott felnőtt ellátása volt.

A nyomozás adatai szerint az érintettet a vécéhez rögzítették, amikor szivárogni kezdett a G-szondája. A gasztrosztómás táplálócsövet közvetlenül a gyomorba vezetik, és többek között táplálásra, folyadékbevitelre, valamint gyógyszerek beadására használják.

Peterson a hatóságok szerint tudott a problémáról, és egy törölközőt tekert a táplálócső köré, hogy megakadályozza a szivárgást. Ezt követően azonban állítólag megvárta a következő műszak ápolójának érkezését, aki csak egy órával később érkezett meg.

Az elfogatóparancsok szerint az érintett ez idő alatt a vécéhez rögzítve maradt a szivárgó táplálócsővel.

Elhanyagolással vádolják az intézmény két dolgozóját

A Coastal Regional Center értelmi és fejlődési fogyatékossággal élő emberek ellátását biztosító intézmény. A hatóságok az eset kivizsgálását követően emeltek vádat a két volt alkalmazott ellen – írta a Law an Crime.

A SLED közlése szerint Petersont és Mylest kiszolgáltatott felnőtt elhanyagolásával gyanúsítják. Az ügyben a további jogi eljárás a Dorchester megyei hatóságok előtt folytatódik.

 

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