Rossz ételt kapott, megfulladt a pécsi kórházban egy beteg

A beteget 2020 októberében vették fel a kórházba, melynek során az édesanyja tájékoztatta az orvost - az ügy másik, már jogerősen elítélt vádlottját -, hogy fia csak pépes ételt fogyaszthat. Az orvos mindezt fel is tüntette a lázlapon. Az ápoló a beteg etetéséhez készülve észlelte, hogy nincs pépes étel, ezért az orvostól kért és kapott engedélyt arra, hogy rizses ragut adhasson neki.

Az ápolónő rizses ragut adott a betegnek, csak mosogatás közben vette észre, hogy fuldoklik - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az ápoló az étkezés után, a mosogatáskor vette észre, hogy a sértett fulladozik. Bár az orvos ezt követően megpróbálta a légutakat szabaddá tenni, a beavatkozása ellenére a beteg meghalt.

Halálának közvetlen oka az volt, hogy a felső légutakba ételdarab ékelődött be, ami fulladást okozott.

Vádat emeltek az orvos és az ápolónő ellen

A Pécsi Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt emelt vádat a szekszárdi kórházban nővérként, illetve orvosként dolgozó két nővel szemben, mert a Down-szindrómás beteg táplálása során megszegték a foglalkozási szabályokat.

Az első fokon eljáró bíróság az orvost felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, míg a nővért felmentette, mert nem látta bizonyíthatónak, hogy vétkesen megszegte a foglalkozási szabályokat. A másodfokú bíróság a döntést megváltoztatta és megállapította az ápoló szabályszegését, ezért a vádlottat másfél év fogházra ítélte, aminek a végrehajtását két évre felfüggesztette, továbbá két évre eltiltotta az ápolói foglalkozástól. Az orvos büntetését egymillió forint pénzbüntetésre enyhítették.

A másodfokú ítélet az orvos vonatkozásában jogerőssé vált, azonban az ápoló és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.

Erre az adott módot, hogy a két testület egymással ellentétes döntést hozott.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint sem a vádlott felmentése, sem a büntetés enyhítése nem indokolt, ezért a másodfokú ítélet helybenhagyását indítványozta - olvasható a vádhatóság közleményében.

Emberölés gyanúja miatt állították elő a Szent János Kórház korábbi orvosát

A nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Az orvos korábban a Szent János Kórházban dolgozott, ahol a feltételezések szerint a bűncselekmény is történhetett.