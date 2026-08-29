Újabb részletek derültek ki az Aszód Fesztiválon történt tragédiáról: 17 éves fiút ért halálos áramütés

Mint arról beszámoltunk, Aszód önkormányzata mély megrendüléssel jelentette be a hírt, miszerint az augusztus 19. és 23. között megtartott 31. Aszód Fesztivál bontási munkálatai közben meghalt a vidámpark egyik munkatársa. Akkor még nem voltak ismertek a pontos részletek, de azóta megszólalt a gyászoló család és szörnyű részletek láttak napvilágot.

A 17 éves Dániellel halálos áramütés végzett az Aszód Fesztiválon (Forrás: RTL)

Áramütés okozott tragédiát az Aszód Fesztivál végén

A Szoljon arról ír, a mindössze 17 esztendős áldozat, Baranyai Dániel a baleset helyszínétől nagyjából ötven kilométerre, Jászteleken élt a családjával. Édesanyja, Baranyai Hajnalka az RTL Fókusz című műsorában beszélt arról, hogy fia rendkívül szorgalmas, dolgos gyerek volt, akit mindenki szeretett, és akihez őt is kifejezetten szoros, szeretetteljes kötelék fűzte.

Dánielt a fesztivál területén agyoncsapta a nagyfeszültségű áram.

Az édesanyát a rendőrök először csak azzal hívták fel, hogy a fiát baleset érte, nem sokkal később azonban egy rendőrnő közölte vele a felfoghatatlan hírt: Dániel meghalt.

Összeestem, egyből szaladtam a kocsiba, elmentem a helyszínre

– emlékezett vissza a felkavaró pillanatokra az asszony. Mire a gyászoló édesanya Aszódra ért, a tér már teljesen kiürült, csak a helyszínelők dolgoztak a területen. A család órákkal később pillanthatta meg utoljára a fiatal fiút.

– Nem lehet elmondani, hogy egy anya mit érez ilyenkor. Egyik napról a másikra nincsen gyerekem – zokogott az összetört asszony.

Felszívódott a vidámpark üzemeltetője

A család információi szerint a fiút órákon át dolgoztatták a dodzsem körül. Úgy tudják, a tragédiát követően az üzemeltető 12 éves fia riasztotta a mentőket, és a helyszínen megkezdték az újraélesztést is, ám Dániel életét már nem tudták megmenteni.

A stáb próbálta megszólaltatni a vidámpark üzemeltetőjét, ám teljesen elérhetetlenné vált. Az édesanya számtalan alkalommal hívta őket, és végül nagy nehezen sikerült is beszélnie velük telefonon. Az üzemeltetők mindössze annyit közöltek vele, hogy tragikus baleset történt, majd részvétet nyilvánítottak, de érdemi választ semmire sem adtak.