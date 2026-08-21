Lövöldözés is volt a veszprémi autósüldözés közben, több rendőrautót is összetört az ámokfutó

Késő délután bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy a 71-es főúton, az 58-as kilométer közelében egy kocsi imbolyogva közlekedik - írja a rendőrség honlapja. Ekkor még senki sem sejtette, hogy milyen autós üldözés veszi kezdetét.

Az autós üldözés azután ért véget, hogy a sofőr egy villanyoszlopnak csapódott - Fotó: police.hu

A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé.

Ott nekiütközött egy rendőrautónak.

A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket akarta elütni.

Ekkor célzott lövéseket adtak le a kocsi kerekeire. A sofőr ennek ellenére, megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott.

Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni, ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.

Az intézkedés során négy rendőr könnyen megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították.

A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is - írta a rendőr-főkapitányság. Az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van.

Autós üldözés Kőbányán

Az Origo júniusban azt írta, hogy több balesetet is okozott, majd gyalog próbált elmenekülni a rendőrök elől egy férfi Kőbányán. Kiderült, hogy három körözés is érvényben volt ellene, soha nem volt jogosítványa, ráadásul kábítószergyanús anyagot is találtak nála az autós üldözés után.