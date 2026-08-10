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rendőrség

A Balaton egyik nagy veszélyére figyelmeztetett a rendőrség

3 órája
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A sekély víz veszélyeire hívta fel a figyelmet a rendőrség. Az alacsony vízállás miatt ugyanis sokan gyalogolnak beljebb a Balatonba, azonban a parttól pár száz méterre húzódó marásvonal hatalmas veszélyt rejt.
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rendőrségalacsony vízállásBalatonveszély

Az elmúlt időszakban központi témává vált a Duna alacsony vízállása, de drámai a helyzet a Balatonnál is, ahol pár hét alatt hatalmas átalakuláson ment át a csopaki strand látképe. A Balaton vízszintjének csökkenése leginkább a sekély partszakaszon, a gyermekpancsolónál a leglátványosabb, ahol egyre nagyobb terület kerül ki a vízből. Az alacsony vízállás komoly veszélyt is rejt magában, amelyre a Somogy vármegyei rendőrség hívta fel a strandolók figyelmét, amely különösen a déli parton jellemző.

Balaton
Figyelmeztetést adtak ki a Balaton alacsony vízállása miatt / Fotó: MW

Figyelmeztetést adtak ki a Balaton alacsony vízállása miatt

A közleményük szerint az alacsony vízállás miatt sokan gyalogolnak beljebb a Balatonba vagy indulnak útnak SUP-pal, azonban a parttól pár száz méterre húzódó marásvonal hatalmas veszélyt rejt: itt ugyanis a meder nem fokozatosan, hanem egy-két lépésen belül akár 1-2 métert is süllyed. Ez a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz, vagy akár balesethez is vezethet. 

A biztonságos strandolás érdekében a rendőrség azt javasolja, mindenki a kijelölt fürdőhelyeket válassza, ahol a bóják  és a táblák pontosan mutatják a biztonságos sávot. Amennyiben valaki mégis megkockáztatja, hogy nem a kijelölt helyen megy a vízbe, fokozottan legyen óvatos, és figyeljen a környezetére.

 

 

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