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baleset

Hatalmas baleset történt a 63-as főúton, oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó

40 perce
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Az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton. A járművet a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították, mialatt a szerelvényen lévő száz disznó közül mintegy harmincat tudtak kimenteni: az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A balesetet követő műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.
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Az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton, ahol félpályán halad a forgalom - közölte hétfőn a katasztrófavédelem. Tájékoztatásuk szerint a balesetet követően a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyhez Székesfehérvárról egy tűzoltódaru is elindult.

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Baleset történt a 63-as főúton / Fotó: Kovács Noémi/Pexels (Képünk illusztráció)

Baleset történt a 63-as főúton

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Ribi Márk az MTI érdeklődésére elmondta, hogy körülbelül száz disznó volt a szerelvényen, közülük mintegy harmincat tudtak kimenteni, az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A többi sertés beszorult, a jármű talpra állítását követően tudják őket kimenteni.

Arról is beszámolt, hogy a műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.

A minap az M7-es autópályán, a 108-as kilométernél gyulladt ki, majd teljes terjedelmében égett egy személyautó Zamárdi és Siófok között. A tűzoltók a helyszínre érkeztek és megkezdték a lángok oltását, a munkálatok idejére pedig lezárták az érintett pályaszakaszt.

 

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