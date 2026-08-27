Súlyos baleset volt a 6-os főúton, csúnyán összetörtek az autók - videó

Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó csütörtökön délelőtt a 6-os főút 182. kilométerszelvényénél: a baleset következtében a kisteherautó az oldalára borult. A kiérkező hatóság teljes útzár mellett kezdte meg a helyszínelést, a forgalmat Pécsvárad és a martonfai leágazó között a régi 6-os útra terelték, ami miatt az arra közlekedőknek jelentős lassulásra kell számítaniuk.

Baleset történt a 6-os főúton / Fotó: Löffler Péter / BAMA

Baleset történt a 6-os főúton

A Bama információi szerint a balesetben ketten súlyosan megsérültek, a helyszíni ellátásukat így a mentők már a helyszínen megkezdték.

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