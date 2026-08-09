Hatalmas a torlódás az M1-es és az M7-es autópályán, balesetek miatt araszol a forgalom

Három személyautó ütközött össze az M1-esen Budapest felé a 25-ös kilométernél, míg az M7-es autópályán Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon két személygépkocsi karambolozott. A balesetek miatt mindkét autópályán hatalmas a torlódás.
Balesetek okoznak fennakadást az M1-es és az M7-es autópályán vasárnap. Az Útinform a honlapján azt írta, hogy az M1-esen három személyautó ütközött össze Budapest felé a 25-ös kilométernél, a felújítás miatt átterelt sávban.
Baleset okoz fennakadást az M1-es és az M7-es autópályán
A helyszínelés idejére mindkét irányban egy sávot lezártak. A torlódás Budapest felé 4-5 kilométeres, a határ irányába pedig 3-4 kilométeres.
Az M7-es autópályán Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személygépkocsi karambolozott, a járművekben négyen utaztak. A sztráda érintett szakaszán egy sávon és a leállósávon lehet haladni, itt is torlódásra kell számítani.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Korábban az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, Mocsa térségében a 80-as kilométer közelében tért le az az úttestről, majd borult árokba egy személykocsi. A tetejére borult autóból kiszakadt az akkumulátor és a járműből szivárogott az üzemanyag, amit a tűzoltók egy edényben felfogtak. Az autóban ketten utaztak, mindketten kiszálltak a kocsiból, mentő érkezett hozzájuk. Az Útinform közlése szerint a baleset környékén a nézelődők miatt szakaszos torlódás alakult ki.