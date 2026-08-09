Hatalmas a torlódás az M1-es és az M7-es autópályán, balesetek miatt araszol a forgalom

Balesetek okoznak fennakadást az M1-es és az M7-es autópályán vasárnap. Az Útinform a honlapján azt írta, hogy az M1-esen három személyautó ütközött össze Budapest felé a 25-ös kilométernél, a felújítás miatt átterelt sávban.

Baleset okoz fennakadást az M1-es és az M7-es autópályán / Fotó: Getty Images (Képünk illusztráció)

Baleset okoz fennakadást az M1-es és az M7-es autópályán

A helyszínelés idejére mindkét irányban egy sávot lezártak. A torlódás Budapest felé 4-5 kilométeres, a határ irányába pedig 3-4 kilométeres.

Az M7-es autópályán Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személygépkocsi karambolozott, a járművekben négyen utaztak. A sztráda érintett szakaszán egy sávon és a leállósávon lehet haladni, itt is torlódásra kell számítani.