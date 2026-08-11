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baleset

Betonkeverő csapódott egy villamos oldalának az Üllői úton, teljesen összetörte

3 órája
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Összeütközött egy villamos és egy betonkeverő Kispesten. A balesethez a mentőket is riasztották.
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balesetvillamoskarambol

A baleset Budapesten, az Üllői út 19. kerületi szakaszán, a Simonyi Zsigmond utcánál történt szerda délelőtt.

baleset
A balesetben a villamos teljesen összetört - Illusztráció
Fotó: BKK

Egy betonkeverő és egy villamos ütközött össze.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a betonkeverőt, a helyszínre a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt – írja a Budapest Környéke, ahol fotók is találhatók a helyszínről.

Baleset történt az Üllői út kispesti szakaszán a Kossuth tér közelében. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határ út M és a Villanytelep között

 – írta a BKK Info a Facebookon.

Budapesti Közlekedési Központ dél körül azt írta, hogy helyreállt a forgalom, az 50-es villamos újra a teljes vonalon közlekedik.

Baleset miatt óriási a dugó az M5-ösön

Jelentős fennakadás alakult ki az M5-ös autópályán Kecskemét térségében. A baleset és egy közeli sávlezárás miatt Budapest felé több kilométeres torlódásra és lassabb közlekedésre kell számítani.

 

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