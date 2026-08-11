Betonkeverő csapódott egy villamos oldalának az Üllői úton, teljesen összetörte

A baleset Budapesten, az Üllői út 19. kerületi szakaszán, a Simonyi Zsigmond utcánál történt szerda délelőtt.

A balesetben a villamos teljesen összetört - Illusztráció

Fotó: BKK

Egy betonkeverő és egy villamos ütközött össze.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a betonkeverőt, a helyszínre a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt – írja a Budapest Környéke, ahol fotók is találhatók a helyszínről.

Baleset történt az Üllői út kispesti szakaszán a Kossuth tér közelében. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határ út M és a Villanytelep között

– írta a BKK Info a Facebookon.

Budapesti Közlekedési Központ dél körül azt írta, hogy helyreállt a forgalom, az 50-es villamos újra a teljes vonalon közlekedik.

Baleset miatt óriási a dugó az M5-ösön

Jelentős fennakadás alakult ki az M5-ös autópályán Kecskemét térségében. A baleset és egy közeli sávlezárás miatt Budapest felé több kilométeres torlódásra és lassabb közlekedésre kell számítani.