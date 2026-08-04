Buszmegállóba csapódott egy autó Debrecenben, ketten súlyosan megsérültek

A Debreceni Járási Ügyészség vádat emelt egy idős férfi ellen, aki 2024. december 21-én délelőtt súlyos közlekedési balesetet okozott Debrecen belvárosában. A balesetben két gyalogos maradandó sérüléseket szenvedett.

Baleset Debrecenben.

Baleset: buszmegállóban ütött el két embert

A vádirat szerint a férfi egy belvárosi ingatlan belső udvarából akart kihajtani autójával. Távirányítóval kinyitotta a befelé nyíló kaput, azonban még azelőtt elindult, hogy az teljesen kinyílt volna. Emiatt nekiütközött a még mozgásban lévő kapuszárnynak.

Az ütközés következtében a kapuszárny kicsapódott az utcára, és kitört egy járdán lévő parkolásgátló oszlopot. A férfi ezután kihajtott az utcára, ahol autójával érintőlegesen összeütközött egy másik járművel.

A balesetsorozat azonban itt nem ért véget.

A vádlott egy újabb autó elé hajtott, amellyel szintén összeütközött. Ezt követően járműve egy buszmegállóba sodródott, ahol elütött két, ott várakozó gyalogost.

A két sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, amelyek maradandó fogyatékossággal gyógyultak. A második ütközésben érintett autó utasai könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A Debreceni Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje, valamint véglegesen tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

A közlemény szerint a rendőrségi helyszínelés során készült fotókon a két összetört autó látható. A bal oldali képen a vétlen jármű, a jobb oldalin pedig a vádlott autójának eleje látszik a baleset utáni véghelyzetében.