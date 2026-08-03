Balesetekkel indult a hét, több helyen is áll a forgalom

Több baleset is történt hétfőn korán reggel. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az M1-es autópálya 24-25-ös kilométere között a terelésben egymásba hajtott három jármű. Az egyik gépkocsi egy utánfutón másik két autót szállított. A karambol miatt áll a sztráda forgalma, torlódás alakult ki. A törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett.

Több baleset is történt hétfőn reggel / Fotó: Getty Images (Képünk illuszráció)

Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya 24-es km-nél történt baleset miatt mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom. Budapest felé most kivételesen személyautóval érdemes a külső sávban haladni, és legkésőbb a 39-es km-nél lévő Óbarok/Bicske csomópontban elhagyni az autópályát. Hegyeshalom felé már több, mint 5 km hosszan torlódott fel a kocsisor, így azt javasolják, aki teheti, az M0-s autóút csomópontjánál a 15-ös km-nél, vagy a Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül a 22-es km-nél tud az 1-es főút felé kerülni.

Több baleset is történt hétfőn reggel

Eközben a 8-as főút 18-as kilométerénél, Csór határában őz ugrott egy autó elé. A jármű elgázolta a vadat, ami miatt a gépkocsi mozgásképtelenné vált. A Veszprém felé vezető oldalon történt balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak, a helyszínre autómentőt várnak, így lehet majd megszüntetni a forgalmi akadályt.

A 42-es főút Berettyóújfalu és Földes közötti szakaszán pedig egy kisbusz és két személykocsi ütközött össze. A 28-29-es kilométer között, a Keleti-főcsatorna hídjának közelében történt balesetben összesen tizenhárom ember érintett, valamennyien el tudták hagyni járművüket, mentő érkezett hozzájuk. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoznak be. A karambol miatt a főút érintett szakaszán átmenetileg megállították a forgalmat.





