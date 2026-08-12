Öt ember meghalt Romániában, jogosítvány nélküli sofőr gázolta el őket

Súlyos közúti balesetben vesztette életét öt személy, köztük három gyalogos szerda hajnalban a Dâmbovița megyei Corbii Mari közelében, a 61-es jelzésű országúton. Ekkor egy 20 éves sofőr elvesztette az uralmát a gépjármű felett, kisodródott és elgázolta az úttesten haladó három gyalogost, majd felborult.

Tragikus baleset: három gyalogost gázolt el egy fiatal sofőr (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragikus baleset: három gyalogost gázolt el egy fiatal sofőr

A rendőrség azt közölte, az autóban a sofőr mellett egy 23 éves férfi utazott: a balesetben mindketten életüket vesztették, ahogy a három elgázolt gyalogos – egy 24 éves nő, egy 25 éves férfi és egy 49 éves férfi – sem élte túl a történteket. A helyszínre kiérkező mentők két személy esetében már csak a halál beálltát tudták megállapítani, míg a többieket megpróbálták újjáéleszteni, de minden erőfeszítésük ellenére egyikük életét sem sikerült megmenteni.

A rendőrök az adatbázisok ellenőrzésekor megállapították, a 20 éves sofőrnek semmilyen kategóriás járműre nem volt jogosítványa. Az ügyben büntetőeljárást indítottak, és vizsgálják a baleset pontos körülményeit - írja a Maszol.

Az Origo ma egy másik romániai halálos balesetről is beszámolt: egy német és egy román állampolgárságú turista életét vesztette kedden este Brassóban, miután egy kocsi a járókelők közé hajtott az egyik belvárosi utcában. A halálos gázolás körülményeit vizsgálja a rendőrség.