Két huszonéves férfi utazott az autóban. Az utas a helyszínen életét vesztette, a sofőr állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Halálos baleset történt Forrón, ahol egy autó az árokba hajtott. A járműben két huszonéves férfi utazott, az utas a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja az esetet (illusztráció)

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Halálos baleset történt a 3-as főúton Forrón

Halálos közúti baleset történt szerdán a 3-as főúton, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Forró közelében. Egy autó egyelőre tisztázatlan okból letért az útról, majd az árokba hajtott. Janasóczki Attila rendőrségi szóvivő szerint a kocsiban két huszonéves férfi utazott.

Az utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A sofőr állapotáról és a baleset további részleteiről egyelőre nem érkezett tájékoztatás.

Baleset történt a XI. kerületben

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a XI. kerületi Budafoki úton, a Hengermalom út és a Barázda utca közötti szakaszon. Az ütközés következtében a személyautó mozgásképtelenné vált.