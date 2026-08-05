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halálos baleset

Halálos baleset történt a 3-as főúton

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Tragédiával végződött egy személyautó útja a 3-as főúton. Szerdán halálos baleset történt Forrón, miután a jármű egyelőre tisztázatlan okból az árokba hajtott.
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Két huszonéves férfi utazott az autóban. Az utas a helyszínen életét vesztette, a sofőr állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Halálos baleset történt Forrón, ahol egy autó az árokba hajtott. A járműben két huszonéves férfi utazott, az utas a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja az esetet.
Halálos baleset történt Forrón, ahol egy autó az árokba hajtott. A járműben két huszonéves férfi utazott, az utas a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja az esetet (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Halálos baleset történt a 3-as főúton Forrón

Halálos közúti baleset történt szerdán a 3-as főúton, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Forró közelében. Egy autó egyelőre tisztázatlan okból letért az útról, majd az árokba hajtott. Janasóczki Attila rendőrségi szóvivő szerint a kocsiban két huszonéves férfi utazott. 

Az utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

 A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A sofőr állapotáról és a baleset további részleteiről egyelőre nem érkezett tájékoztatás.

Baleset történt a XI. kerületben

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a XI. kerületi Budafoki úton, a Hengermalom út és a Barázda utca közötti szakaszon. Az ütközés következtében a személyautó mozgásképtelenné vált.

 

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