Baleset történt Hejőbába és Sajószöged között, fejre állt az egyik autó - fotó

Baleset történt szombat este, 21 óra után Hejőbába és Sajószöged között: ekkor két személyautó ütközött össze. A a katasztrófavédelem közleménye szerint a 3311-es úton történt ütközés erejétől az egyik jármű a tetejére borult.

Fejre állt egy autó a Hejőbába és Sajószöged között történt balesetben / Fotó: miskolciautomentes.hu

Fejre állt egy autó a Hejőbába és Sajószöged között történt balesetben

A három utas saját erejéből ki tudott szállni a járművekből: a helyszínről a miskolciautomentes.hu készített fotók, amelyeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!







