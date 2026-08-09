Baleset történt Hejőbába és Sajószöged között, fejre állt az egyik autó - fotó

Szombat este ütközött össze két személyautó Hejőbába és Sajószöged között. A balesetről nemrég helyszíni fotók érkeztek.
Baleset történt szombat este, 21 óra után Hejőbába és Sajószöged között: ekkor két személyautó ütközött össze. A a katasztrófavédelem közleménye szerint a 3311-es úton történt ütközés erejétől az egyik jármű a tetejére borult.
Fejre állt egy autó a Hejőbába és Sajószöged között történt balesetben
A három utas saját erejéből ki tudott szállni a járművekből: a helyszínről a miskolciautomentes.hu készített fotók, amelyeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
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Mindeközben balesetek okoznak fennakadást az M1-es és az M7-es autópályán vasárnap. Az Útinform a honlapján azt írta, hogy az M1-esen három személyautó ütközött össze Budapest felé a 25-ös kilométernél, a felújítás miatt átterelt sávban. A helyszínelés idejére mindkét irányban egy sávot lezártak. A torlódás Budapest felé 4-5 kilométeres, a határ irányába pedig 3-4 kilométeres. Az M7-es autópályán Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személygépkocsi karambolozott, a járművekben négyen utaztak. A sztráda érintett szakaszán egy sávon és a leállósávon lehet haladni, itt is torlódásra kell számítani.