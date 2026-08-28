Egy másik kocsival ütközött, majd letarolta a szökőkutat egy autós Kaposváron - fotó

Két személyautó karambolozott csütörtök este Kaposváron. A baleset következtében az egyik gépkocsi szökőkútba hajtott. A járművekben összesen négyen utaztak, csodával határos módon azonban senki sem sérült meg.
Baleset történt csütörtök este Kaposváron: ekkor két személyautó karambolozott az Áchim András utcában. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi szökőkútba hajtott. A járművekben összesen négyen utaztak, de szerencsére senki sem sérült meg.
Baleset történt Kaposváron
A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a szökőkútra hajtott járművet.
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Durva baleset történt csütörtök kora délután Budapesten is: ekkor az 1-es villamos felsővezetéke szakadt le a Könyves Kálmán körút és a Soroksári út kereszteződése előtt. A leszakadó vezeték egy, a villamossal párhuzamosan haladó autót is eltalált, amely nagyjából 60–65 km/h-s sebességgel közlekedett. A további részleteket és a helyszíni felvételt IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!