Egy másik kocsival ütközött, majd letarolta a szökőkutat egy autós Kaposváron - fotó

Baleset történt csütörtök este Kaposváron: ekkor két személyautó karambolozott az Áchim András utcában. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi szökőkútba hajtott. A járművekben összesen négyen utaztak, de szerencsére senki sem sérült meg.

Baleset történt Kaposváron / Fotó: Sonline

Baleset történt Kaposváron

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a szökőkútra hajtott járművet.

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