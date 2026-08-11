Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 80. kilométernél. A karambol miatt csak a leállósávon halad a forgalom, miközben a 74. kilométernél terelésbontás is nehezíti a közlekedést – írja a Katasztrófavédelem.

Baleset történt Kecskemét közelében, miközben egy közeli sávlezárás is nehezíti a közlekedést. Az M5-ösön Budapest felé több kilométeres a torlódás (illusztráció)

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Több kilométeres torlódás alakult ki az M5-ösön baleset miatt

A Katasztrófavédelem közlése szerint két személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze az M5-ös autópálya 80. kilométerénél. A kecskeméti hivatásos tűzoltók az egyik gépkocsit áramtalanították. Az Útinform ugyanakkor három személyautó koccanásáról számolt be ugyanazon a szakaszon.

A karambol miatt jelenleg csak a leállósávon halad a forgalom Budapest felé.

Kecskemét és Lajosmizse között, a 74. kilométernél közben terelést bontanak, ezért lezárták a külső sávot. Az Útinform tájékoztatása szerint ezen a szakaszon három kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Budapest felé közlekedőknek ezért forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítaniuk.

Elgázolt egy embert a vonat Piliscsabánál

Baleset történt Piliscsabánál, a Klotild-liget megálló. Ekkor egy embert gázolt el egy személyvonat, majd a helyszínre az esztergomi hivatásos és a piliscsabai önkéntes tűzoltók vonultak ki műszaki mentést végezni. A baleset miatt hosszabb eljutási időre, illetve Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszos átszállásra kell számítani a délelőtti órákban.