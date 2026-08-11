Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 80. kilométernél. A karambol miatt csak a leállósávon halad a forgalom, miközben a 74. kilométernél terelésbontás is nehezíti a közlekedést – írja a Katasztrófavédelem.
Több kilométeres torlódás alakult ki az M5-ösön baleset miatt
A Katasztrófavédelem közlése szerint két személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze az M5-ös autópálya 80. kilométerénél. A kecskeméti hivatásos tűzoltók az egyik gépkocsit áramtalanították. Az Útinform ugyanakkor három személyautó koccanásáról számolt be ugyanazon a szakaszon.
A karambol miatt jelenleg csak a leállósávon halad a forgalom Budapest felé.
Kecskemét és Lajosmizse között, a 74. kilométernél közben terelést bontanak, ezért lezárták a külső sávot. Az Útinform tájékoztatása szerint ezen a szakaszon három kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Budapest felé közlekedőknek ezért forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítaniuk.
Elgázolt egy embert a vonat Piliscsabánál
Baleset történt Piliscsabánál, a Klotild-liget megálló. Ekkor egy embert gázolt el egy személyvonat, majd a helyszínre az esztergomi hivatásos és a piliscsabai önkéntes tűzoltók vonultak ki műszaki mentést végezni. A baleset miatt hosszabb eljutási időre, illetve Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszos átszállásra kell számítani a délelőtti órákban.