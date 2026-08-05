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baleset

Frontális ütközés követelte egy biciklis életét a III. kerületben

1 órája
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Halálos baleset történt szerda délután a fővárosban. A rendőrség közleménye szerint egy autós elvesztette az irányítást járműve felett, majd elgázolt egy biciklist, és egy busznak csapódott.
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balesethalálos balesetrendőrség

Halálos baleset történt szerda délután Budapest III. kerületében, a Bécsi úton.

Halálos baleset történt az III. kerületben
Halálos baleset történt az III. kerületben. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Halálos baleset történt az III. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint, egy Árpád híd felé tartó autós elvesztette az uralmát a járműve felett, áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan elütött egy biciklist, majd egy busznak csapódott. A kerékpáros a helyszínen életét vesztette, a busz utasai közül senki sem sérült meg. A rendőrség vizsgálja a tragédia pontos körülményeit.

 

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