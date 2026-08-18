Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság az M3-as autópályán tizenkét halálos áldozatot követelő baleset okozásával gyanúsított lengyel buszvezető letartóztatását harminc napra – tudta meg az Origo. A sofőr ügyvédje, Gerván Dániel lapunknak elmondta, hogy fellebbeznek a döntés ellen, de más részletet egyelőre nem kívánt megosztani az üggyel kapcsolatban. A letartóztatást az ügyészség kezdeményezte, mivel szerintük a gyanúsított esetében fennáll a szökés és elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye.

Tizenkét lengyel zarándok életét vesztette a balesetben (Fotó: Mediaworks)

A bíróság megállapította, hogy a vezető cselekménye bizonyítottság esetén

halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Közölték, tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.

Tizenkét utas halt meg a balesetben

Mint arról az Origo beszámolt, vasárnap hajnalban a Medjugorjéból hazatérő, lengyel zarándokokat szállító autóbusz felborult az M3-as autópálya mezőkeresztesi szakaszán.

A járművön utazó 59 ember közül tizenketten vesztették életüket.

A baleset hírét követően a mentőegységek, tűzoltók és rendőrök példás gyorsasággal érkeztek a helyszínre. A szörnyű pillanatokban azonnal megkezdődött az emberfeletti küzdelem a sérültek életéért. A magyar és lengyel hatóságok közötti szoros együttműködésnek köszönhetően a könnyebb sérülést szenvedett utasok hazaszállítása már megkezdődött: egy lengyel mentesítő repülőgép segítségével 22 zarándok térhetett vissza szülőföldjére, Rzeszówba. A súlyosabb sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházban ápolják.

Az eddigi vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a buszvezető elaludt a volán mögött. Ha csak néhány pillanatra is elvesztette az éberségét, már az is okozhatta a szerencsétlenséget. A busztársaság egyébként a szabályoknak megfelelően két sofőrt is biztosított, hogy a járművezetők pihenőideje biztosított legyen.

A vétkes sofőrt halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják.

Tettéért évekre börtönbe kerülhet. A férfi tisztában van a történtek súlyával. Munkáltatója kiáll mellette, a cég vezetője a lengyel médiában kinyilvánította, hogy csak tapasztalt járművezetőkkel dolgozik. A két sofőr egyikét egyébként a fuvarozó vállalkozás, a másikat az utazás szervezője biztosította.