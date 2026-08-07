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hegyeshalom

Baleset bénítja az M1-est, kilométeres sorok alakultak ki mindkét irányban

7 órája
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Baleset miatt jelentős torlódás alakult ki az M1-es autópályán Herceghalom közelében. Budapest felé 13, Hegyeshalom irányába pedig 5 kilométeres a kocsisor, miközben az érintett szakaszon váltakozva engedik a forgalmat.
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hegyeshalomautópályabaleset

Az M1-es autópályán Budapest felé, a Tatabánya és az M0-s autóút közötti terelésben egy személyautó lerobbant Herceghalom közelében. A műszaki hibás jármű miatt egy másik személygépkocsi és egy kamion is összeütközött a Hegyeshalom felé vezető oldalon – olvasható az Útinform-oldalán a balesetről.

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Baleset az M1-esen, 13 kilométeres torlódás Budapest felé.
Fotó: EGGENBERGER / APA (Illusztráció)

Baleset Herceghalomnál

A baleset a 29-es kilométernél történt, ahol jelenleg egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. 

Budapest felé már 13 kilométeres, Hegyeshalom irányába pedig 5 kilométeres torlódás alakult ki.

Közben újraindult a komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést, a komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, azonban a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja.

Az alacsony vízállás ellenére közlekedik a komp Adony és Lórév között is. A járműveket napnyugtáig igény szerint szállítják.

A Magyar Közút Útdíj Üzletág tájékoztatása szerint 2026. július 1-től részleges üzemszünet van az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti 2,5 kilométeres szakaszán. Emiatt a 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek ezen a szakaszon egyelőre nem kell útdíjat bevallaniuk sem viszonylati jeggyel, sem fedélzeti eszközzel.

 

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