Baleset bénítja az M1-est, kilométeres sorok alakultak ki mindkét irányban

Az M1-es autópályán Budapest felé, a Tatabánya és az M0-s autóút közötti terelésben egy személyautó lerobbant Herceghalom közelében. A műszaki hibás jármű miatt egy másik személygépkocsi és egy kamion is összeütközött a Hegyeshalom felé vezető oldalon – olvasható az Útinform-oldalán a balesetről.

Baleset az M1-esen, 13 kilométeres torlódás Budapest felé.

Fotó: EGGENBERGER / APA (Illusztráció)

Baleset Herceghalomnál

A baleset a 29-es kilométernél történt, ahol jelenleg egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Budapest felé már 13 kilométeres, Hegyeshalom irányába pedig 5 kilométeres torlódás alakult ki.

Közben újraindult a komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést, a komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, azonban a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja.

Az alacsony vízállás ellenére közlekedik a komp Adony és Lórév között is. A járműveket napnyugtáig igény szerint szállítják.

A Magyar Közút Útdíj Üzletág tájékoztatása szerint 2026. július 1-től részleges üzemszünet van az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti 2,5 kilométeres szakaszán. Emiatt a 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek ezen a szakaszon egyelőre nem kell útdíjat bevallaniuk sem viszonylati jeggyel, sem fedélzeti eszközzel.