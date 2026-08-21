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M3-as

Árokba csapódott egy kisbusz az M3-ason, több mentőhelikopter is a helyszínen

3 órája
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Árokba borult egy kisbusz az M3-ason pénteken, Nyíregyháza közelében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon teljes szélességben lezárták az autópályát. A balesethez két mentőhelikopter is érkezett.
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M3-asbalesetkisbusz

A katasztrófavédelem honlapján az olvasható, hogy a tűzoltók a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. A baleset helyszínére két mentőhelikopter is érkezett.

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Összetört kisbusz a baleset helyszínén - Fotó: SZON

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza-nyugat csomópontban lehet elhagyni.

A Szon azt írja, hogy megkeresésükre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy egy kisbusz az M3-as autópályán Nyíregyháza közelében csapódott az árokba a Vásárosnamény felé vezető oldalon.

Péntek reggel árokba hajtott egy kisbusz, amiben kilencen utaztak. Mindenki megsérült a baleset következtében, ketten életveszélyesen 

– mondta a sajtószóvivő, és hozzátette: a helyszínen senki nem vesztette el az életét.

A helyszíni információk alapján elaludhatott a sofőr, ezért történt a brutális baleset.

További képeket a SZON oldalán talál!

Ezen az autópályán halt meg 16 lengyel zarándok egy balesetben

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították.

 

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