Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre: hatalmas baleset történt az M43-as autópályán

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalát Makó közelében hétfőn reggel - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

Baleset miatt lezárták az M43-as autópályát Makó közelében / Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Baleset miatt lezárták az M43-as autópályát Makó közelében

Tájékoztatásuk szerint árokba borult egy kamion az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán Makó közelében, a 41-es kilométernél.

A makói tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az Útinform szerint eközben élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassabb haladásra, torlódásokra lehet számítani az M3-as autópályán Budapest felé vezető oldalon, Hatvan és Gödöllő között a bagi szakaszon és az M0-s autóúti csomóponttól befelé telítettek a sávok. Az M1-es autópályán a Tatabánya és a főváros közötti szakaszon terelésben kell autózni, de egyelőre különösebb fennakadások nélkül halad a forgalom.