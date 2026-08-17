Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre: hatalmas baleset történt az M43-as autópályán

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalát Makó közelében hétfőn reggel - közölte honlapján a katasztrófavédelem.
Baleset miatt lezárták az M43-as autópályát Makó közelében
Tájékoztatásuk szerint árokba borult egy kamion az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán Makó közelében, a 41-es kilométernél.
A makói tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az Útinform szerint eközben élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassabb haladásra, torlódásokra lehet számítani az M3-as autópályán Budapest felé vezető oldalon, Hatvan és Gödöllő között a bagi szakaszon és az M0-s autóúti csomóponttól befelé telítettek a sávok. Az M1-es autópályán a Tatabánya és a főváros közötti szakaszon terelésben kell autózni, de egyelőre különösebb fennakadások nélkül halad a forgalom.
Halálos baleset történt az M3-ason
A vasárnap hajnalban, Mezőkeresztesnél történt buszbaleset az M3-as történetének egyik legsúlyosabb tragédiája: 12 ember életét vesztette, 47-en pedig megsérültek. A lengyel turistabusz az árokba borult, több utas a roncs alá szorult, a tűzoltóknak pedig daruk segítségével kellett kiemelniük a 24 tonnás járművet. Az M3-as autópályán azonban az elmúlt években is több halálos baleset történt. Ezekről ITT lehet részletesebben olvasni!