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mentőhelikopter

Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre: hatalmas baleset történt az M43-as autópályán

1 órája
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Kamion borult az árokban az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán Makó közelében. A makói tűzoltók végzik a műszaki mentést, mialatt a baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.
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mentőhelikopterm43-as autópályabaleset

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalát Makó közelében hétfőn reggel - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

mentőhelikopter, baleset
Baleset miatt lezárták az M43-as autópályát Makó közelében / Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Baleset miatt lezárták az M43-as autópályát Makó közelében

Tájékoztatásuk szerint árokba borult egy kamion az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán Makó közelében, a 41-es kilométernél.

A makói tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az Útinform szerint eközben élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassabb haladásra, torlódásokra lehet számítani az M3-as autópályán Budapest felé vezető oldalon, Hatvan és Gödöllő között a bagi szakaszon és az M0-s autóúti csomóponttól befelé telítettek a sávok. Az M1-es autópályán a Tatabánya és a főváros közötti szakaszon terelésben kell autózni, de egyelőre különösebb fennakadások nélkül halad a forgalom.

Halálos baleset történt az M3-ason

A vasárnap hajnalban, Mezőkeresztesnél történt buszbaleset az M3-as történetének egyik legsúlyosabb tragédiája: 12 ember életét vesztette, 47-en pedig megsérültek. A lengyel turistabusz az árokba borult, több utas a roncs alá szorult, a tűzoltóknak pedig daruk segítségével kellett kiemelniük a 24 tonnás járművet. Az M3-as autópályán azonban az elmúlt években is több halálos baleset történt. Ezekről ITT lehet részletesebben olvasni!

 

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