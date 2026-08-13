Két baleset is történt az M7-esen, káosz a Balaton felé

Két közlekedési baleset is történt az M7-es autópályán csütörtök délután. Siófoknál egy autó borult árokba, Velence térségében pedig két személygépkocsi ütközött össze.

Két baleset történt rövid időn belül az M7-esen, erre számítsanak az autósok.

Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap

Vigyázat az M7-esen, két baleset is nehezíti a közlekedést

Az M7-es Letenye felé vezető oldalán, Siófok közelében, a sóstói pihenőnél borult fel egy személyautó. A jármű az árokban, az oldalán állt meg. Ketten utaztak benne, mindketten ki tudtak szállni.

A siófoki hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek, majd áramtalanították az autót. A balesetnél a mentők is megjelentek, a tűzoltók műszaki mentést végeztek.

Nem sokkal később, 13 óra után az M7-es másik szakaszán is baleset történt. Velence térségében, a 45-ös és a 46-os kilométerszelvény között két autó ütközött össze a Balaton felé vezető oldalon.

A két járműben összesen heten utaztak. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek. A beavatkozás idején az érintett pályaszakaszon csökkentett sebességgel halad a forgalom, ezért az autósoknak torlódásra és lassabb haladásra is számítaniuk kell.