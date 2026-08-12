Baleset az M7-esen: két gyerek is megsérült, egyik kirepült az autóból lezárták az autópályát

A baleset az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 189. és a 190. kilométer között történt. Egy brit rendszámú személygépkocsi eddig ismeretlen okból belerohant a közútkezelők tehergépkocsijába.

Baleset az M7-esen: két gyerek is megsérült, lezárták az autópályát Fotó: unsplash.com

Az autóban két felnőtt és két gyermek utazott, valamennyien megsérültek. Az egyik gyermek a baleset következtében kizuhant a járműből, ezért a mentők helikopterrel vitték kórházba.

Teljes szélességében lezárták az M7-est

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az autópálya Budapest felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták. A rendőrök a forgalmat a zalakomári elágazónál a 7-es főútra terelik.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére közölte a baleset részleteit.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett térségben fokozott óvatossággal vezessenek, és számítsanak torlódásra a terelés miatt.

Az Útinform azt kéri, hogy aki teheti, térjen le a 191-es jelű Zalakomár/Zalakaros/Szőkedencs csomópontnál és a 7-es főúton kerüljön a következő, 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára.