Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baleset m7

Baleset az M7-esen: két gyerek is megsérült, egyik kirepült az autóból lezárták az autópályát

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyos baleset történt szerda délután az M7-es autópályán Zalakomár közelében, ahol egy brit rendszámú személyautó a közútkezelők teherautójának ütközött. A balesetben négyen sérültek meg, köztük két gyermek, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baleset m7zalakomárgyermekbudapest

A baleset az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 189. és a 190. kilométer között történt. Egy brit rendszámú személygépkocsi eddig ismeretlen okból belerohant a közútkezelők tehergépkocsijába.

Baleset az M7-esen: két gyerek is megsérült, lezárták az autópályát
Baleset az M7-esen: két gyerek is megsérült, lezárták az autópályát Fotó: unsplash.com

Az autóban két felnőtt és két gyermek utazott, valamennyien megsérültek. Az egyik gyermek a baleset következtében kizuhant a járműből, ezért a mentők helikopterrel vitték kórházba.

Teljes szélességében lezárták az M7-est

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az autópálya Budapest felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták. A rendőrök a forgalmat a zalakomári elágazónál a 7-es főútra terelik.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére közölte a baleset részleteit.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett térségben fokozott óvatossággal vezessenek, és számítsanak torlódásra a terelés miatt.

Az Útinform azt kéri, hogy aki teheti, térjen le a 191-es jelű Zalakomár/Zalakaros/Szőkedencs csomópontnál és a 7-es főúton kerüljön a következő, 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!