Mentőt riasztottak, tömegbaleset történt az M5-ös autópályán

Négy jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Felsőpakony közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A baleset miatt már több mint 4 kilométeres a torlódás, a helyszínre mentőt is riasztottak.

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Súlyos baleset történt, miután három személyautó és egy furgon karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Felsőpakony közelében, a 25-ös és 26-os kilométerszelvény között. A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. Mentőt riasztottak a baleset helyszínére. Fotó: Shutterstock Már most több mint 4 km-es a dugó a baleset miatt Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra, torlódásra kell számítani, közölte a katasztrófavédelem, míg az Útinform így írt oldalán a balesetről:

Az M5-ös autópályán, Ócsa térségében, a főváros felé vezető oldalon, több gépjármű összeütközött. A balesetnél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás meghaladja a 4 kilómétert.



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