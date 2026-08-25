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baleset

Mentőt riasztottak, tömegbaleset történt az M5-ös autópályán

1 órája
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Négy jármű ütközött össze az M5-ös autópályán Felsőpakony közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A baleset miatt már több mint 4 kilométeres a torlódás, a helyszínre mentőt is riasztottak.
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balesetm5-ös autópályamentő

Súlyos baleset történt, miután három személyautó és egy furgon karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Felsőpakony közelében, a 25-ös és 26-os kilométerszelvény között. A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. 

Mentőt riasztottak a baleset helyszínére.
Mentőt riasztottak a baleset helyszínére. Fotó: Shutterstock

 

Már most több mint 4 km-es a dugó a baleset miatt

Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra, torlódásra kell számítani, közölte a katasztrófavédelem, míg az Útinform így írt oldalán a balesetről:
 

Az M5-ös autópályán, Ócsa térségében, a főváros felé vezető oldalon, több gépjármű összeütközött. A balesetnél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás meghaladja a 4 kilómétert.


 

 

 

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