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mentő

Elütöttek egy biciklist Nyíregyházán, mentő vitte a kórházba - fotó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Gázolás történt Nyíregyháza belvárosában péntek délelőtt. A baleset során kerékpáros ütközött egy személygépkocsival, a helyszínre pedig azonnal riasztották a mentőket, akik ellátták a súlyosan sérült biciklis hölgyet, majd kórházba szállították.
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mentőkerékpárosbalesetNyíregyháza

Baleset történt péntek délelőtt Nyíregyháza belvárosában. Ekkor egy biciklist gázoltak el a Dózsa György utca és az Ószőlő utca csomópontjánál. Úgy tudni, a balesetben az egyenesen közlekedő kerékpáros egy kanyarodó személygépkocsival ütközött.

Baleset történt Nyíregyháza belvárosában pénteken / Fotó: Szon / Bordás Béla városgondnok

Baleset történt Nyíregyháza belvárosában pénteken

Bordás Béla városgondnok a Szon.hu-nak elmondta, a személygépkocsi a Dózsa György utcáról kanyarodott balra, az Ószőlő utcára, amikor az egyenesen haladó kerékpárossal ütközött. A biciklis a baleset következtében a földre zuhant, majd a kerékpárja egy másik gépjárműnek is nekiütközött.

A helyszínre ezután azonnal mentőt riasztottak, akik ellátták a súlyosan sérült biciklis hölgyet, akit a fájdalomcsillapítást és teströgzítést követően a Jósa András Oktatókórház baleseti centrumába szállították.

A baleset okát és körülményeit a rendőrség vizsgálja, akik drónfelvételt készítettek, a helyszínelés idejére pedig a korlátozták a forgalmat.

Mindeközben felborult a közlekedés a szegedi vasútvonalakon, miután elgázolt egy személyvonat egy embert a Szabadkai út vasúri átjárónál. A MÁV információi szerint a Nyugati pályaudvarról 5:45-kor Szegedre elindult Napfény IC (IC 700) Szeged-Rendezőnél, a Szabadkai úti átjáróban gázolt, a vonat utasait pedig a katasztrófavédelem segítségével szállították át a helyszínen buszokra. Hozzátették, a péntek délelőtt történt balesetet követő helyszínelés miatt a szegedi vasútvonalakon változásokra és hosszabb eljutási időre kell számítani. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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