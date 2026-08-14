Elütöttek egy biciklist Nyíregyházán, mentő vitte a kórházba - fotó

Baleset történt péntek délelőtt Nyíregyháza belvárosában. Ekkor egy biciklist gázoltak el a Dózsa György utca és az Ószőlő utca csomópontjánál. Úgy tudni, a balesetben az egyenesen közlekedő kerékpáros egy kanyarodó személygépkocsival ütközött.
Baleset történt Nyíregyháza belvárosában pénteken
Bordás Béla városgondnok a Szon.hu-nak elmondta, a személygépkocsi a Dózsa György utcáról kanyarodott balra, az Ószőlő utcára, amikor az egyenesen haladó kerékpárossal ütközött. A biciklis a baleset következtében a földre zuhant, majd a kerékpárja egy másik gépjárműnek is nekiütközött.
A helyszínre ezután azonnal mentőt riasztottak, akik ellátták a súlyosan sérült biciklis hölgyet, akit a fájdalomcsillapítást és teströgzítést követően a Jósa András Oktatókórház baleseti centrumába szállították.
A baleset okát és körülményeit a rendőrség vizsgálja, akik drónfelvételt készítettek, a helyszínelés idejére pedig a korlátozták a forgalmat.
Mindeközben felborult a közlekedés a szegedi vasútvonalakon, miután elgázolt egy személyvonat egy embert a Szabadkai út vasúri átjárónál. A MÁV információi szerint a Nyugati pályaudvarról 5:45-kor Szegedre elindult Napfény IC (IC 700) Szeged-Rendezőnél, a Szabadkai úti átjáróban gázolt, a vonat utasait pedig a katasztrófavédelem segítségével szállították át a helyszínen buszokra. Hozzátették, a péntek délelőtt történt balesetet követő helyszínelés miatt a szegedi vasútvonalakon változásokra és hosszabb eljutási időre kell számítani. A további részleteket ITT lehet elolvasni!