Elütöttek egy biciklist Nyíregyházán, mentő vitte a kórházba - fotó

Baleset történt péntek délelőtt Nyíregyháza belvárosában. Ekkor egy biciklist gázoltak el a Dózsa György utca és az Ószőlő utca csomópontjánál. Úgy tudni, a balesetben az egyenesen közlekedő kerékpáros egy kanyarodó személygépkocsival ütközött.

Baleset történt Nyíregyháza belvárosában pénteken / Fotó: Szon / Bordás Béla városgondnok

Baleset történt Nyíregyháza belvárosában pénteken

Bordás Béla városgondnok a Szon.hu-nak elmondta, a személygépkocsi a Dózsa György utcáról kanyarodott balra, az Ószőlő utcára, amikor az egyenesen haladó kerékpárossal ütközött. A biciklis a baleset következtében a földre zuhant, majd a kerékpárja egy másik gépjárműnek is nekiütközött.

A helyszínre ezután azonnal mentőt riasztottak, akik ellátták a súlyosan sérült biciklis hölgyet, akit a fájdalomcsillapítást és teströgzítést követően a Jósa András Oktatókórház baleseti centrumába szállították.

A baleset okát és körülményeit a rendőrség vizsgálja, akik drónfelvételt készítettek, a helyszínelés idejére pedig a korlátozták a forgalmat.