Összeütközött két autó Pákozdnál az M7-es autópályán, óriási a dugó a Balaton felé

Összeütközött két személyautó Pákozdnál az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az 54-es kilométernél - közölte a Katasztrófavédelem kedden.
Baleset történt Pákozdnál. A kivonuló fehérvári tűzoltók áramtalanították a járműveket és dolgoznak a forgalmi akadály megszüntetésén – közölte a Katasztrófavédelem.
Baleset Pákozdnál
Az Útinform tájékoztatása szerint a helyszínen forgalomkorlátozásra és több, mint 3 kilométeres torlódásra kell készülni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!