Összeütközött két autó Pákozdnál az M7-es autópályán, óriási a dugó a Balaton felé

Baleset történt Pákozdnál. A kivonuló fehérvári tűzoltók áramtalanították a járműveket és dolgoznak a forgalmi akadály megszüntetésén – közölte a Katasztrófavédelem.

Baleset történt az M7-esen. (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

Baleset Pákozdnál

Az Útinform tájékoztatása szerint a helyszínen forgalomkorlátozásra és több, mint 3 kilométeres torlódásra kell készülni.