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Összeütközött két autó Pákozdnál az M7-es autópályán, óriási a dugó a Balaton felé

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Összeütközött két személyautó Pákozdnál az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az 54-es kilométernél - közölte a Katasztrófavédelem kedden.
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pákozdkatasztrófavédelembaleset

Baleset történt Pákozdnál. A kivonuló fehérvári tűzoltók áramtalanították a járműveket és dolgoznak a forgalmi akadály megszüntetésén – közölte a Katasztrófavédelem.

baleset
Baleset történt az M7-esen. (a kép illusztráció)
Fotó: Tóth Imre / MW

Baleset Pákozdnál

Az Útinform tájékoztatása szerint a helyszínen forgalomkorlátozásra és több, mint 3 kilométeres torlódásra kell készülni.

 

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